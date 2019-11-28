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29 листопада • оновлено в 11:24
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Мирослав Гай: поставте гостре питання ветерану АТО

1.6т
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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV в четвер, 28 листопада, стане офіцер Збройних сил України, ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Мирослав Гай: поставте гостре питання ветерану АТО

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Мирославом Гаєм сьогодні о 17:30.

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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Давно ли он чистил наградной пистолет?
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6
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Вытиран он
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5
1
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Понтелеймон Кулиш, вытиран-гей
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4
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