"Мирно і позитивно": Порошенко виступив із несподіваною заявою про Зеленського

Президент України Петро Порошенко закликав своїх виборців уникати агресії при спілкуванні з тими, хто підтримує інших кандидатів.
Відповідне звернення з'явилося в Telegram-каналі Порошенка. "Друзі, закликаю кожного спілкуватися з друзями та знайомими, які в першому турі голосували за інших кандидатів, мирно і позитивно: жодної агресії", – написав президент.
Він також закликає українців "поширювати позитивні новини та реальні зрушення, які відбулися в Україні в найближчі роки".
"Запрошуйте своїх друзів також спілкуватися з іншими переконливо і без агресії!" – підсумовано в повідомленні.
Нагадаємо, в зверненні до преси 31 березня Порошенко публічно назвав свого опонента Володимира Зеленського "маріонеткою Коломойського (олігарх Ігор Коломойський. – Ред.)".
Зеленський у свою чергу жорстко відповів президенту, згадавши скандал зі Свинарчуком. Він також зажадав від Порошенка вибачень за звинувачення в свою адресу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Лідери перегонів визначилися ще на етапі екзит-полів. Володимир Зеленський отримав 30,6% голосів, а Петро Порошенко – 17,8%.
4 квітня ЦВК опрацювала 100% протоколів з усіх окружних виборчих комісій по країні.
До другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня, пройшли Зеленський і Порошенко. Перший кандидат отримав 30,24% голосів, а другий – 15,95%.
6 квітня ЦВК завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій з позначкою "Уточнений" про підсумки голосування.
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