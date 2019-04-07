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"Мирно і позитивно": Порошенко виступив із несподіваною заявою про Зеленського

16.6тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко закликав своїх виборців уникати агресії при спілкуванні з тими, хто підтримує інших кандидатів.

Відповідне звернення з'явилося в Telegram-каналі Порошенка. "Друзі, закликаю кожного спілкуватися з друзями та знайомими, які в першому турі голосували за інших кандидатів, мирно і позитивно: жодної агресії", – написав президент.

Він також закликає українців "поширювати позитивні новини та реальні зрушення, які відбулися в Україні в найближчі роки".

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"Запрошуйте своїх друзів також спілкуватися з іншими переконливо і без агресії!" – підсумовано в повідомленні.

"Мирно і позитивно": Порошенко виступив із несподіваною заявою про Зеленського

"Мирно і позитивно": Порошенко виступив із несподіваною заявою про Зеленського

Нагадаємо, в зверненні до преси 31 березня Порошенко публічно назвав свого опонента Володимира Зеленського "маріонеткою Коломойського (олігарх Ігор Коломойський. – Ред.)".

Зеленський у свою чергу жорстко відповів президенту, згадавши скандал зі Свинарчуком. Він також зажадав від Порошенка вибачень за звинувачення в свою адресу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентаполітика
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Петя понял, шо скоро его посадят. Нужно было продавать бизнес когда лапшу вешал.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Гайз??? Гайз от Порошенко? Тот кто писал этот пост якобы от Пороха, большой оригинал. Бля, да вы хоть понимаете как это смешно??? Да нафиг этот Зеленский? При нем такого цирка не будет, это точно. И чё, опять Comedy club смотреть..? Пороха в президенты!!! Гайз, бля, во ржака...
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Федоров Федор
Федоров Федор
""Гайз, призываю каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов, мирно и положительно: никакой агрессии", – написал президент.". ... Гайз?!?Рили это написал сам Хряк?Этот сленг явно рассчитан пиарщиками на молодежь.Но,нет,Хряка избиратели уже списали в утиль в первом туре.
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