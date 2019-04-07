"Мирно і позитивно": Порошенко виступив із несподіваною заявою про Зеленського

Президент України Петро Порошенко закликав своїх виборців уникати агресії при спілкуванні з тими, хто підтримує інших кандидатів.

Відповідне звернення з'явилося в Telegram-каналі Порошенка. "Друзі, закликаю кожного спілкуватися з друзями та знайомими, які в першому турі голосували за інших кандидатів, мирно і позитивно: жодної агресії", – написав президент.

Він також закликає українців "поширювати позитивні новини та реальні зрушення, які відбулися в Україні в найближчі роки".

"Запрошуйте своїх друзів також спілкуватися з іншими переконливо і без агресії!" – підсумовано в повідомленні.

Нагадаємо, в зверненні до преси 31 березня Порошенко публічно назвав свого опонента Володимира Зеленського "маріонеткою Коломойського (олігарх Ігор Коломойський. – Ред.)".

Зеленський у свою чергу жорстко відповів президенту, згадавши скандал зі Свинарчуком. Він також зажадав від Порошенка вибачень за звинувачення в свою адресу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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