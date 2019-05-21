Мир за всяку ціну? Журналіст пояснив слова Зеленського про Донбас

Заява президента України Володимира Зеленського про те, що його першочергове завдання – мир на Донбасі, не означає, що він піде на поступки Росії.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив блогер і журналіст Кирило Сазонов. За словами блогера, президент "сказав не зовсім те, що мав на увазі".

"Ми всі розуміємо, що не Київ почав цю війну, і що ключ від миру не в Києві. Якщо ти тікаєш від ведмедя лісом, то гонитва завершується не коли ти втомився, а коли втомився ведмідь. Ключ від миру перебуває у Москві. Москва так просто нас відпускати не збирається, нам боротися за свою свободу доведеться ще досить довго", – наголосив журналіст.

За словами Сазонова, "єдиний варіант, за яким Україна може завтра припинити війну – це капітуляція".

"Але навіть якщо Зеленський на це піде, а я не думаю, що піде, це одразу ж зупинить Верховна Рада нинішнього скликання. Вона в жодному разі не дозволить ОРДЛО прийняти за російським сценарієм. Ще є запобіжник у вигляді українського народу", – зазначив блогер.

"Нас одна людина намагалася розвернути в бік Росії, можна зараз зателефонувати до Ростова і запитати, як у нього справи", – заявив Сазонов, натякаючи на екс-президента Віктора Януковича.

"Якщо президент або Верховна Рада спробують під будь-яким соусом провести капітуляцію України, навіть під найбільш слушним мінським сценарієм, то завтра не буде ані Верховної Ради, ані Банкової – народ їх просто знесе. Народ і раніше б зніс, а тепер він навчився стріляти і багато озброєних", – підсумував блогер.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав своїм першим завданням припинення вогню на Донбасі. "Я готовий на все, щоб наші герої не гинули. Я готовий на складні рішення, втрачаючи популярність. Готовий втратити посаду, щоб настав мир", – заявив він.

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