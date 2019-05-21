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Мир за всяку ціну? Журналіст пояснив слова Зеленського про Донбас

6.5тЧитати матеріал російською

Заява президента України Володимира Зеленського про те, що його першочергове завдання – мир на Донбасі, не означає, що він піде на поступки Росії.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив блогер і журналіст Кирило Сазонов. За словами блогера, президент "сказав не зовсім те, що мав на увазі".

"Ми всі розуміємо, що не Київ почав цю війну, і що ключ від миру не в Києві. Якщо ти тікаєш від ведмедя лісом, то гонитва завершується не коли ти втомився, а коли втомився ведмідь. Ключ від миру перебуває у Москві. Москва так просто нас відпускати не збирається, нам боротися за свою свободу доведеться ще досить довго", – наголосив журналіст.

За словами Сазонова, "єдиний варіант, за яким Україна може завтра припинити війну – це капітуляція".

"Але навіть якщо Зеленський на це піде, а я не думаю, що піде, це одразу ж зупинить Верховна Рада нинішнього скликання. Вона в жодному разі не дозволить ОРДЛО прийняти за російським сценарієм. Ще є запобіжник у вигляді українського народу", – зазначив блогер.

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"Нас одна людина намагалася розвернути в бік Росії, можна зараз зателефонувати до Ростова і запитати, як у нього справи", – заявив Сазонов, натякаючи на екс-президента Віктора Януковича.

"Якщо президент або Верховна Рада спробують під будь-яким соусом провести капітуляцію України, навіть під найбільш слушним мінським сценарієм, то завтра не буде ані Верховної Ради, ані Банкової – народ їх просто знесе. Народ і раніше б зніс, а тепер він навчився стріляти і багато озброєних", – підсумував блогер.

Мир за всяку ціну? Журналіст пояснив слова Зеленського про Донбас

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав своїм першим завданням припинення вогню на Донбасі. "Я готовий на все, щоб наші герої не гинули. Я готовий на складні рішення, втрачаючи популярність. Готовий втратити посаду, щоб настав мир", – заявив він.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийКирило Сазонов
Місце
Україна
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
"...є запобіжник у вигляді українського народу", – зазначив блогер." А в Країні є Український народ?
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Похоже, что стрелять таки придётся!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Визитная карточка СМИ Украины: "Журналист объяснил слова Зеленского о Донбассе: президент "сказал не совсем то, что имел в виду". БДЛ,БЛД!
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