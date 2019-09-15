"Мир за всяку ціну": Жданов заявив про загрозу для суверенітету України

Від президента Росії Володимира Путіна не слід очікувати кроків назустріч Україні у відповідь за звільнення терориста "ДНР" Володимира Цемаха.

"Якщо з боку Кремля здійснюються будь-які зустрічні кроки, це означає, що ми поступатися суверенітетом, в тій чи іншій мірі". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов.

Як переконаний експерт, "Путін ніколи не платить добром". При цьому "у нього є одне "скромне" людське бажання: суверенітет України".

У цьому контексті Жданов нагадав про те, що "команда президента Зеленського почала говорити про амністію. В одному з інтерв'ю в серпні Разумков зронив фразу про те, що, напевно, особливий статус Донбасу доведеться давати".

Боєць ЗСУ, ілюстрація Instagram uaf_general_staff

Експерт не виключив, що вже на найближчій сесії Верховної Ради буде розглянуто "закон про амністію або про особливий статус регіону Донбас". "З огляду на наявність у "Слуги народу" більшості у Верховній Раді, прийняття цих рішень – взагалі не проблема, це технічний момент. Потрібно тільки поставити питання на голосування і натиснути на кнопки", – зауважив він.

Виходячи з цього, Жданов припустив, що "на сьогоднішній день узятий курс на "мир за всяку ціну". Значить, ціною суверенітету. Інших компромісів, прийнятних для Росії, просто не існує".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олег Жданов заявив про те, що звільнення терориста Цемаха з-під варти в залі суду – спецоперація Кремля, а також спрогнозував, що на майбутній зустрічі лідерів держав в "нормандському" форматі " Україну будуть душити".

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