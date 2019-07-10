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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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''Мир за будь-яку ціну?'' Як відбуваються вибори на Донбасі та яку гру веде "Слуга народу"

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Мир. Стабільність. Розвиток. Свобода. Спокій. Саме такими словами політики годують підконтрольні Україні міста і селища Донбасу.

Після указу новообраного президента Володимира Зеленського, на Донбасі, як і на території всієї України, почалася кампанія з підготовки до позачергових парламентських виборів, які заплановані на 21 липня. На відміну від інших регіонів, агітація в ОРДЛО сповнена своїх особливостей. Як економічних, так і соціально-політичних.

Незважаючи на колосальну підтримку за підсумками другого туру президентських виборів Володимира Зеленського, 47 округ у Слов'янську команда "Слуги народу" відверто віддає своїм конкурентам. Формально від партії балотується екскомуніст, реальний же кандидат від Зе! Команди йде у статусі самовисуванця.

Хто ж це, які настрої і за кого голосуватимуть місцеві жителічитайте у репортажі OBOZREVATEL.

Як живе Слов'янськ зараз?

Слов'янськ – невелике місто на півночі Донецької області. Відоме в першу чергу як одна із головних військових баз терористів на чолі з Ігорем Гіркіним, які фактично тероризували Донбас до повноцінної окупації регіону кадровими російськими військовими. Після раптового відступу найманців у бік Донецька, 5 липня 2014-го до міста увійшли українські військові.

Слов'янськ

Слов'янськ

Фото: Ян Доброносов

Вже за кілька днів після звільнення місто почало потроху відновлюватися.

Все місто включене по суті в один 47-й мажоритарний округ, а за реєстром це приблизно 132 тисячі виборців. До порівняння, переможець дострокових парламентських виборів 2014 року, нардеп Юрій Солод отримав тут всього 14 тисяч голосів.

Слов'янська міська рада

Слов'янська міська рада

Фото: Ян Доброносов

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Це звична тенденція для Донбасу часів післявоєнного періоду. Наприклад, в сусідньому 45-му окрузі (Авдіївка, Ясинувата) нардеп Юхим Звягільський виграв вибори всього з 1 454 голосами місцевих жителів. При цьому ситуація за останні кілька років із демографією тут покращилася.

Наприклад, у другому турі президентських виборів 2019 року на ділянки прийшли трохи більше 70 тисяч жителів Слов'янська. Більшість із них віддали голоси за Володимира Зеленського – майже 87%.

''Мир за будь-яку ціну?'' Як відбуваються вибори на Донбасі та яку гру веде "Слуга народу"

Фото: Ян Доброносов

Невдоволення попередньою владою у місті помітне. Бо Слов'янськ звично вважається вотчиною Опозиційного блоку і його відколотої частини – "Опозиційної платформи – За життя".

На цих виборах від Слов'янського округу Центральна виборча комісія зареєструвала 19 кандидатів. 12 — самовисуванців, 7 — від партій. При цьому практично кожен кандидат у своїй передвиборчій риториці так чи інакше робить ставку "на досягнення миру". Дійсно, антивоєнна тема одна з основних у цьому регіоні, зі зрозумілих причин. Про неї говорять усі, але перш за все ті, хто не може виїхати з міста.

Забігаючи наперед, у Слов'янську, як і в багатьох містах Донбасу, більшість жителів хвилює кілька основних проблем:

  • Мир. Щоправда, у кожного розуміння "миру" своє;

  • Економічний розвиток (зокрема і соціальна інфраструктура). Частина підприємств із різних причин не працює;

  • Демографія. Величезна кількість людей вимушено або з власних особистих причин залишила депресивні міста, зокрема і Слов'янськ.

  • Інша: все що пов'язано із сепаратизмом, контрабандою, корупцією тощо.

"У нас більшість жителів міста виступають за мир. Я теж хочу, щоб не було війни. Але не за будь-яку ціну, за що тоді гинули понад 10 тисяч осіб? Це неправильно і ми не повинні віддавати свою країну Росії, треба шукати компроміс, але тільки таким шляхом, щоб життя цих людей не були марними", – ділиться своєю думкою з OBOZREVATEL місцева жителька Інна.

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Місцева жителька Інна

Місцева жителька Інна

Фото: Ян Доброносов

Місцева жителька Інна

Місцева жителька Інна

Фото: Ян Доброносов

Вона розповідає, що під час військових дій у місті їй довелося вивести своїх 2-х дітей на 3 місяці. Поневірялися у знайомих і родичів, у Кам'янському (Дніпродзержинську) та інших містах, перш ніж знову повернутися додому. Сама жінка зізнається, що голосувала на президентських виборах за Петра Порошенка.

Щоправда, на тему миру у місті є й інші думки. У 50 метрах від Слов'янської міської ради стоїть агітаційний намет "Опозиційної платформи – За Життя", де дівчина і жінка агітують за кандидата, а нині і чинного нардепа Юрія Солода.

"Мені важко сказати, хто переможе, бо кандидатів багато і у них в усіх є шанси. Але можу сказати особисто, не тільки тому що я агітатор – Солод був єдиним, хто вивозив дітей на відпочинок у перші місяці після війни, надав гуманітарну допомогу через благодійний фонд Наталії Королевської", – розповідає із затятим натиском жінка з намету.

''Мир за будь-яку ціну?'' Як відбуваються вибори на Донбасі та яку гру веде "Слуга народу"

Фото: Ян Доброносов

''Мир за будь-яку ціну?'' Як відбуваються вибори на Донбасі та яку гру веде "Слуга народу"

Фото: Ян Доброносов

За підтримки Штепи та Королевської – хто йде від "Опозиційної платформи"?

Згаданий Юрій Солод як мажоритарник представляє інтереси Слов'янська у Верховній Раді. Він є чоловіком ще одного популярного політика у регіоні — народного депутата Наталії Королевської. До нинішнього парламенту вона йде у прохідній частині списку партії "Опоплатформа" і зараз активно агітує за свого чоловіка. Місто просто "завішане" бордами із Солодом, Королевською і лідером партії Юрієм Бойком.

''Мир за будь-яку ціну?'' Як відбуваються вибори на Донбасі та яку гру веде "Слуга народу"

Фото: Ян Доброносов

До слова, саме підтримка одного з лідерів партії Бойка дає особливу вагу кандидату Солоду. При цьому, за даними сайту Верховної Ради, Юрій Солод пропустив 75% пленарних засідань. Аналітичний портал "Слово і Діло" вказує, що нардеп не виконав жодної передвиборчої обіцянки.

Підтримка нардепа у місті досить висока. Ще одним фактором його успіху є інша скандальна особистість – ексмер Слов'янська Неля Штепа. Вона відома перш за все своєю підтримкою проросійських терористів і так званих референдумів про створення "Л/ДНР".

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Так, 9 травня 2014 року Штепа на головній міській площі привітала всіх жителів зі святом Перемоги, закликала прийти 11 травня на референдум і зробити свій вибір. І лише після цього, за словами Штепи, місто "почне жити звичним і розміреним життям".

Неля Штепа на мітингу до Дня Перемоги 9 травня 2014 року

Неля Штепа на мітингу до Дня Перемоги 9 травня 2014 року

Славгород

Буквально за два місяці ексмер була затримана Службою безпеки України, їй висунули звинувачення відразу за кількома статтями Кримінального Кодексу і взяли під варту. Перебувала Штепа у СІЗО до вересня 2017 року, коли суд змінив їй запобіжний захід на домашній арешт.

Суди у кримінальних справах тривають, а зараз же Неля Штепа балотується за списками партії "Опоплатформа" до Верховної Ради під 74 номером. Загалом рейтинг Штепи у місті досить високий, це визнають зокрема і її противники.

Таємний прибічник Зеленського?

Ще один сильний кандидат від Слов'янська — чинний народний депутат Олег Недава. Потрапив він до Ради як переможець на 53-му окрузі — міста Єнакієве і Торез. Для потрапляння до парламенту йому потрібні були голоси лише 2275 осіб.

''Мир за будь-яку ціну?'' Як відбуваються вибори на Донбасі та яку гру веде "Слуга народу"

Фото: Ян Доброносов

Олег Недава після обрання до парламенту приєднався до фракції Блок Петра Порошенка. Після президентських виборів 2019 року, 6 червня вийшов із фракції і став позафракційним нардепом. На вибори йде самовисуванцем, але як член партії "Наш Край". Недава відомий у місті відносно недавно, у парламенті входив до комітету з питань екології.

За даними сайту Ради, відвідав 62% засідань. Як пише "Слово і Діло", виконав 33% обіцянок.

"Ця людина намагалася вплинути на ті процеси, які відбувалися у місті. Він намагався ввести своїх людей до міської ради, і це у нього вийшло. Також було кілька історій зі спилюванням дерев, і в цій справі також були замішані його люди. Ось так, це в принципі основне, що можу про нього сказати", – розповідає місцевий журналіст Олександр Слав'янець.

Олександр Слав'янець

Олександр Слав'янець

Фото: Ян Доброносов

У коментарі OBOZREVATEL Олег Недава розповів, що кампанія у місті загалом проходить досить спокійно. Своє перебування у фракції БПП політик пояснює бажанням працювати на користь округу.

"Так, я не був у парламентській опозиції. Перебування в ній зробило б неможливою мою реальну роботу у 47 окрузі та її результат. Вічні опозиціонери не цікаві ні владі, ні людям. Причина в тому, що якщо в кишені весь час тримати дулю, то місця для грошей в кишені не залишиться, а весь час ходити з дулею нерозумно і незручно", – каже Недава.

При цьому до нинішнього президента кандидат Олег Недава ставиться "з повагою".

"Володимир Зеленський – це надія мільйонів громадян України. Я згоден із тисячами людей, із якими я спілкувався. Вони кажуть, що це наша остання надія. Я завжди підтримаю надію. Так, це і моя надія. А як інакше? Бути в опозиції до власних виборців?

Ми вже говорили про це. Людям не потрібна опозиція – людям потрібен мир, робота, гідна оплата праці та допомога. Люди хочуть об'єднати Донбас. Бачу, що цього хоче і президент", – вважає Недава. Щоправда, на запитання, чи готовий політик у разі перемоги приєднатися до фракції "Слуги народу" у парламенті – відповів історією про спілкування з виборцями.

Щоправда, судячи з риторики народного депутата, саме він і може бути своєрідною ставкою пропрезидентської партії на даному окрузі.

''Мир за будь-яку ціну?'' Як відбуваються вибори на Донбасі та яку гру веде "Слуга народу"

Фото: Ян Доброносов

Від Зеленського іде комуніст?

Команду президента Володимира Зеленського у місті представляє Василь Патлачук. Досить неординарна особистість. Як сказано в його напівофіційній біографії, з середини 90-х він володіє приватною школою "Олімпія". Відомий він насамперед як кандидат юридичних наук, автор понад 40 наукових публікацій.

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''Мир за будь-яку ціну?'' Як відбуваються вибори на Донбасі та яку гру веде "Слуга народу"

Фото: Ян Доброносов

Як зазначено на парламентському сайті Посіпаки, людина з ідентичними даними була помічником на громадських засадах двох народних депутатів від Комуністичної партії Георгія Буйка (4 скликання) і Сергія Потімкова (5 скликання). Свого часу він був главою Народної партії України "Діти війни". У відкритому доступі є фото логотипу партії з досить дивною стрічкою, що нагадує заборонену в Україні "георгіївську".

Логотип партії

Логотип партії

"Місцева команда Зеленського у Facebook розгорнула кампанію проти Патлачука. З посилом "Ти хто такий?". Тому так, його особливо у місті не знають", – пояснює Олександр Слав'янець.

Мимоволі складається враження, що на окрузі навмисно був виставлений слабкий кандидат. Бо його підтримка багато в чому залежить від рейтингу самої партії "Слуга народу" і особисто президента Володимира Зеленського.

Василь Патлачук

Василь Патлачук

Facebook

До слова, якось коментувати свою передвиборчу кампанію пресслужба Юрія Патлачука OBOZREVATEL так і не стала. Після знайомства із прессекретарем кандидата перед поїздкою до Слов'янська його телефон на дзвінки вже не відповідав.

Також на окрузі зареєстрований один із десятків двійників "Слуги народу", як і на інших округах по Україні. Наприклад, Андрій Киселевич балотується по округу від громадської організації "Громадський рух Слуга народу".

Ще одна цікава деталь – відразу троє кандидатів на 47 окрузі представляють якусь компанію "Студіопак Україна Лімітед", зареєстровану у Києві. За даними системи Youcontrol, фірма спеціалізується на оптовій торгівлі побутовими товарами. Ймовірно, це наочний приклад фіктивної реєстрації. Бо від "Студіопака" кандидатами є її директор Вікторія Бурківская і два менеджери зі збуту товарів Сергій Виноградов, а також Наталія Кутова. Всі вони проживають у столиці.

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Хто ще іде до парламенту?

На окрузі також балотується і чинний мер Слов'янська Вадим Лях. Він іде у парламент від партії "Опозиційний блок". За словами місцевих жителів, раніше Лях були активним прихильником колишнього мера Нелі Штепи. У мережі досі можна знайти його передвиборчі плакати часів 2015 року, де на той час іще кандидат обіцяє "Любити Слов'янськ, як Неля".

Передвиборчий плакат Вадима Ляха у 2015 році

Передвиборчий плакат Вадима Ляха у 2015 році

Інтернет

Зараз же політичні трансформації вбили клин у дружбу між політиками. Якщо Неля Штепа перейшла у штаб "Опоплатформи" і яро агітує за Солода, то Лях залишився вірним "Опозиційному блоку".

Також по округу балотуються кілька кандидатів від великих всеукраїнських партій. Від "Європейської солідарності" – Юрій Макогон, від "Свободи" Сергій Лілеєв і Володимир Скиба від партії "Батьківщина". Щоправда, за два дні перебування у місті помітити будь-яку агітацію цих кандидатів не вдалося.

Після перебування у Слов'янську, знайомства з місцевими жителями і журналістами, а також вивчення політичних настроїв у місті, можна зробити відразу кілька цікавих висновків:

  • По-перше, Слов'янськ – депресивне місто. І такий стан, за словами місцевих жителів, в усіх населених пунктах регіону. Це пов'язано як із військовими діями, так і зі складною економічною ситуацією. Всі, хто хотів – поїхали (або продовжують виїздити). Будь-яких реальних можливостей чесно заробити гідні гроші не так багато, тому рівень життя не надто високий.

  • По-друге, вагома частина місцевих жителів так чи інакше підтримує "опозиційні партії". Це виражено як у риториці ("Мир за будь-яку ціну"), так і у підтримці тих людей, які ще кілька років тому закликали змінити конституційний лад України. За неофіційними даними, які опинилися у розпорядженні OBOZREVATEL, той самий ексмер Слов'янська Неля Штепа має у місті близько 40% підтримки виборців.

  • По-третє, на околицях можна "зловити" пропагандистські канали з "ДНР" – "Перший республіканський" та інші. За великого бажанні жителі можуть встановити собі супутникову тарілку і спокійно дивитися російські телеканали. Деякі так і роблять. Позиції України у так званій інформаційній війні не вселяють надії.

  • По-четверте, сказати, що містом зовсім не займаються – не можна. Більшість будівель реконструйовані, явних ознак минулих бойових дій у самому Слов'янську не видно. Допомагає як держава, так і різні міжнародні організації: такі як Данська рада з питань біженців, гуманітарна місія ООН та інші. Вони перш за все точково відновлюють соціальні об'єкти або просто адресно допомагають переселенцям.

  • По-п'яте, судячи з усього команда Володимира Зеленського спочатку віддає цей округ під іншого кандидата – Олега Недаву. Не виключено, що завдяки свідомо не прохідному супернику – Василю Патлачуку – Недава в разі проходу до Верховної Ради може приєднатися до команди "Слуги народу". Це допоможе йому продовжити лобіювати інтереси округу в Кабінеті міністрів, Міністерстві фінансів для отримання додаткового фінансування міських програм Слов'янська

Зруйнована будівля на околиці Слов'янська

Зруйнована будівля на околиці Слов'янська

Фото: Ян Доброносов

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Ексклюзив
Особа
Олег Недава
Місце
Україна Слов'янськ
Теги
Донбас Выборы 2019
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