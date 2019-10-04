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6 жовтня • оновлено в 18:17
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"Мир ціною приниження": Сумська міськрада виступила проти "формули Штайнмаєра"

6.4т Читати матеріал російською

Депутати Сумської міськради виступили проти реалізації "формули Штайнмаєра".

Як повідомляє "Укрінформ", відповідне рішення вони ухвалили на позачерговій сесії представницького органу і в зв'язку з цим відправили звернення до Президента та Верховної Ради України.

"Ми, депутати Сумської міської ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої "формули Штайнмаєра" розміняти перспективи української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, який знову зробить Україну частиною Росії. На нашу думку, наміри щодо реалізації так званої "формули Штайнмаєра" є явною поступкою національними інтересами і початком капітуляції України в російсько-українській війні", – йдеться у зверненні депутатів.

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Сумська міськрада

Сумська міськрада

Укрінформ

Вони впевнені, що імплементація "формули Штайнмайера" призведе до легітимізації і тривалої консервації терористичних окупаційних адміністрацій в ОРДЛО.

У зв'язку з цим, депутати закликали уряд не допустити продовження дії Закону про особливий статус Донбасу, а президента України розірвати дипломатичні відносини з РФ і не відновлювати їх до повної деокупації всіх українських територій. Також вони наполягають на необхідності домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку і недоторканність її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї.

Сумські депутати запропонували організувати Національний круглий стіл для вироблення спільної загальнодержавної стратегії стосовно російської агресії в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Формула Штайнмаєра
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Молодці, Суми!!!!!
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1
0
Букет Красивый
Букет Красивый
Сумской ворсовет сброд дегенератов
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3
2
руденко евгений
руденко евгений
интересно, ребята все проблемы в Сумах решили?
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5
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