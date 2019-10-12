Мир на Донбасі: генерал пояснив Зеленському, в чому він не правий

Екс-заступник глави СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський заявив, що президенту України Володимиру Зеленському не слід плекати ілюзій щодо готовності Росії до вирішення конфлікту на Донбасі.

"Ні Путін, ні вся російська агресивна машина не налаштовані на вирішення питання мирним шляхом", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

В контексті заяв, зроблених Зеленським під час пресмарафону, він зауважив: "Президент Зеленський у своїй передвиборчій риториці заявляв про себе як про людину, яка буде робити все, щоб досягти миру. І поки що він на це налаштований. Це бажання у нього не пропало".

Володимир Зеленський

У той же час генерал підкреслив: "В силу того, що він ніколи не займався політикою, військовими питаннями, він не знає справжньої стратегічної мети Росії. Він не враховує військову доктрину РФ".

Як переконаний Скіпальський, президент України повинен усвідомити: "З Путіним домовитися йому не вдасться без здачі національних інтересів України. Путін на це не піде".

Виходячи з цього він порекомендував главі держави "офіційно дійсно проводити політику м'яких кроків, але в той же час основні зусилля спрямувати на зміцнення нашої обороноздатності".

"Зрозуміло, що Україна не планує нападати на Росію – занадто різні потенціали. Але ми повинні мати потужний потенціал оборони. Це посилює не тільки фізичні, а й моральні позиції країни", – заявив генерал.

"На жаль, цього якраз не спостерігається", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, під час пресмарафону 10 жовтня президент Зеленський пояснив, чому не може відкрито говорити про війну Росії проти України. Адже тоді йому доведеться запроваджувати воєнний стан і йти з війною відбивати у окупантів Крим і Донбас.

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