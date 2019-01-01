''Мир, дружба, матрьошки'': названо головну російську загрозу для України

Росія в рік президентських і парламентських виборів в Україні поміняє свою тактику на українському напрямку. Кремль замість відкритих силових дій буде розпалювати дрібні конфлікти по всій країні, при цьому маскуючи свою присутність.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко. На його думку, Кремль буде спиратися на тих українців, які не вважають РФ країною-агресором.

"Росіяни будуть тиснути на ті 24% українців, хто, за статистикою, не вважає Росію агресором. Це не буде поширення ідей "русского міра" з прапорами в тому вигляді, як ми бачили в 2014 році. Я вважаю, що навіть у тих 24% є несприйняття прапорів-триколорів, російських найманців. Це буде лайт-версія "русского міра" – "мир, дружба, матрьошки", – заявив Петренко.

На думку експерта, в новому році РФ навряд чи зважиться на теракти в Україні.

"Суспільство мобілізується після терористичного акту, особливо якщо теракт кривавий. Чи потрібні такі теракти Росії на території України? Ясно, що не потрібні, тому що навіть якщо Росія не докладе до цього руку, у нас одразу буде розуміння, що це зробила РФ. Такі теракти швидше за все не будуть здійснюватися протягом 2019 року, тому що весь 2019 рік будуть вибори", – вважає він.

Також Петренко не очікує великих загострень на лінії розмежування на Донбасі.

"Ми повинні розуміти – будь-яке застосування зброї на лінії зіткнення, перехід лінії зіткнення або активація бойових дій в цей період призведе до посилення патріотичних почуттів українців і відповідно голосування за тих, проти кого росіяни. Якщо відбудуться такі події, буде рости електорат Порошенка, і Кремль це прекрасно розуміє. Тому я вважаю, що цього не буде відбуватися в даний період", – пояснив він.

Експерт упевнений, що Кремль обере іншу тактику – "дрібні загострення з малою кров'ю, які будуть відбуватися на території України, до яких нібито причетна Росія".

"Мова йде про Томос, нібито конфлікт між парафіянами УПЦ і ПЦУ, конфлікт на міжнаціональному грунті – те, що відбувається на Закарпатті, те, що відбувається з ромами, те, що відбувалося з поляками в Луцьку, коли були загострення. Це ми спостерігатимемо і ці події будуть дезорієнтувати українське суспільство, яке буде втрачати почуття ворога", – заявив Петренко.

За його словами, Кремль таким чином буде відводити від себе "вектор ненависті" українських громадян.

"На сьогоднішній момент більшості українців зрозуміло, хто є агресором, хоча дослідження показує, що для 24% українців Росія не агресор... Проблеми Україна-Польща, Україна-Угорщина, конфлікт з ромами – цей негатив переорієнтується. Втрачається вектор, на якому можна будувати державну політику", – додав експерт.

glavny.tv

Як повідомляв ObozTV, раніше заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко назвав єдину ''скрєпу'', яка рятує від розвалу Росію.

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