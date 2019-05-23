Мін'юст вимагає документи в АП щодо призначення Богдана

Міністерство юстиції звернулося до президента України Володимира Зеленського з проханням надати дані про перевірку новопризначених керівників Адміністрації президента на наявність причин для їх люстрації.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, опублікувавши фото відповідного документа.

Так у міністерстві відреагували на звернення ЗМІ та громадських організацій про те, що глава АП Андрій Богдан може підпадати під дію закону про люстрацію.

Андрій Богдан REUTERS

"Сьогодні направляю листа до Адміністрації президента України з роз'ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади глави Адміністрації президента", – написав Пєтухов.

Він наголосив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції.

"У разі невиконання вимог закону "Про очищення влади" остаточне рішення повинен ухвалювати суд і ми не виключаємо такого варіанту. Для перевірки правильності виконання закону запитуємо інформацію про нових очільників Адміністрації Президента. Це абсолютно звичайна усталена практика Мін'юсту, в якій немає ні краплі політики", – підсумував Пєтухов.

Facebook Сергія Пєтухова

Facebook Сергія Пєтухова

Відзначимо, в листі Мін'юст просить АП надати копії трудової книжки (послужний список) та інформацію щодо початку проведення перевірки, передбаченої законом щодо: глави Адміністрації президента Андрія Богдана, першого заступника голови АП Сергія Трофімова, а також заступників голови АП Юрія Костюка, Кирила Тимошенка, Руслана Рябошапки і Вадима Пристайка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пєтухов заявив, що посада глави Адміністрації президента, на яку був призначений Андрій Богдан, підпадає під дію закону про люстрацію.

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