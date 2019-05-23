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/Політика

Мін'юст вимагає документи в АП щодо призначення Богдана

11тЧитати матеріал російською

Міністерство юстиції звернулося до президента України Володимира Зеленського з проханням надати дані про перевірку новопризначених керівників Адміністрації президента на наявність причин для їх люстрації.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, опублікувавши фото відповідного документа.

Так у міністерстві відреагували на звернення ЗМІ та громадських організацій про те, що глава АП Андрій Богдан може підпадати під дію закону про люстрацію.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

REUTERS

"Сьогодні направляю листа до Адміністрації президента України з роз'ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади глави Адміністрації президента", – написав Пєтухов.

Він наголосив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції.

"У разі невиконання вимог закону "Про очищення влади" остаточне рішення повинен ухвалювати суд і ми не виключаємо такого варіанту. Для перевірки правильності виконання закону запитуємо інформацію про нових очільників Адміністрації Президента. Це абсолютно звичайна усталена практика Мін'юсту, в якій немає ні краплі політики", – підсумував Пєтухов.

Мін'юст вимагає документи в АП щодо призначення Богдана

Facebook Сергія Пєтухова

Мін'юст вимагає документи в АП щодо призначення Богдана

Facebook Сергія Пєтухова

Відзначимо, в листі Мін'юст просить АП надати копії трудової книжки (послужний список) та інформацію щодо початку проведення перевірки, передбаченої законом щодо: глави Адміністрації президента Андрія Богдана, першого заступника голови АП Сергія Трофімова, а також заступників голови АП Юрія Костюка, Кирила Тимошенка, Руслана Рябошапки і Вадима Пристайка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пєтухов заявив, що посада глави Адміністрації президента, на яку був призначений Андрій Богдан, підпадає під дію закону про люстрацію.

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Адміністрація ПрезидентаМіністерство юстиції
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
скажут -"ошибочка вышла"...шутка...)
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