"Мінування" у Києві?!" Гриценко розповів про подію у штабі

У поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування офісу кандидата у президенти Анатолія Гриценка за адресою вул. Антоновича, 23-Б.
Про це політик дізнався від київського штабу і повідомив у Facebook. До партійного офісу приїхав наряд патрульної поліції, а також слідча група. Поліція евакуювала людей з будинку.
"Мінування" офісу Гриценка у Києві
Facebook Анатолія Гриценка
Після перевірки керівник Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці не виявили вибухівки.
Анатолій Гриценко
Прес-служба "Громадянської позиції"
"Обійшлося без політичних провокацій", — написав Гриценко, який у цей час перебував у Дніпрі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявив, що підвищення пенсійного віку можливе в Україні лише за умов європейської тривалості життя, гідної медицини та гідної пенсії.
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