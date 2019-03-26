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"Мінування" у Києві?!" Гриценко розповів про подію у штабі

1.1тЧитати матеріал російською

У поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування офісу кандидата у президенти Анатолія Гриценка за адресою вул. Антоновича, 23-Б.

Про це політик дізнався від київського штабу і повідомив у Facebook. До партійного офісу приїхав наряд патрульної поліції, а також слідча група. Поліція евакуювала людей з будинку.

"Мінування" офісу Гриценка у Києві

"Мінування" офісу Гриценка у Києві

Facebook Анатолія Гриценка

Після перевірки керівник Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці не виявили вибухівки.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

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"Обійшлося без політичних провокацій", — написав Гриценко, який у цей час перебував у Дніпрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявив, що підвищення пенсійного віку можливе в Україні лише за умов європейської тривалості життя, гідної медицини та гідної пенсії.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
вот таки да, теперь точно рейтинг как у молодого на свадьбе поднимется, а как же! Президент пытался подорвать так называемую "честь "охвицера", отсиживающегося на диване , а не защищающего Родину
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