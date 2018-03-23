Минув лише рік: Трамп звільнив радника з нацбезпеки, що був наступником Флінна

Колишній постійний представник США при ООН Джон Болтон замінить на посаді радника президента США з питань національної безпеки генерала Герберта Макмастера. Це вже друга зміна на посаді за час президентства Трампа.Президент США Дональд Трамп оголосив чергову кадрову перестановку. Цього разу хазяїн Білого дому вирішив змінити радника з національної безпеки. На цій посаді вже вдруге за час президентства Трампа з'являється нова людина. Про кадрові зміни Трамп повідомив увечері четверга, 22 березня, за місцевим часом в одному зі своїх дописів у соціальній мережі Twitter.

Згідно з повідомленням, нинішнього радника генерал-лейтенанта Герберта Реймонда Макмастера замінить на цій посаді колишній постійний представник США при ООН Джон Болтон. Нині Болтон працює аналітиком телеканалу Fox News, який вважається близьким до консервативних політсил.

Безоглядний "яструб"

Болтон відомий як прихильник украй жорсткої зовнішньополітичної лінії Вашингтона, повідомляє інформагенція AFP. Приміром, він активно закликав Білий дім вийти з міжнародної угоди з Іраном щодо ядерної програми останнього. Серед закликів Болтона були й вимоги завдати військового удару по Північній Кореї.

Герберт Макмастер, хоч теж наполягав на дотриманні США жорсткої лінії щодо Пхеньяна, але виступав проти того, аби Вашингтон відходив від багатосторонньої міжнародної співправі, у тому числі й щодо угоди з Тегераном, яку розробляли роками і яка була підписана всіма країнами з правом вето в Радбезі ООН та Німеччиною.

Вважається, що Макмастер, так само як і звільнений нещодавно секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон, належав до поміркованого табору з команди Трампа. Чинний радник залишитиметься на посаді до середини квітня.

З січня 2017 року, коли Трамп заступив на посаду президента США, це - вже третє призначення на пост радника з питань нацбезпеки. Попередня була вимушеним кроком після того, як перший радник Трампа Майкл Флінн подав у відставку в лютому 2017 року після публікацій ЗМІ про те, що він, не маючи повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти Росії з російським послом в США Сергієм Кисляком. Відставка Флінна, який перебував на посаді радника Трампа тільки три тижні, стала першим гучним випадком у рамках так званої "російської справи".