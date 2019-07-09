Мінський процес: Зеленський провів призначення у ТКГ

Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) замість Олександра Моцика.

Про це йдеться в указі глави держави від 9 липня, оприлюдненому на його офіційному сайті.

"Для часткової зміни статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року №414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань", – наголошується у документі.

Роман Безсмертний 24 канал

Зеленський своїм указом від 19 червня перепризначив трьох уповноважених представників України в робочих підгрупах ТКГ. Зокрема Олександр Моцик був уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань.

Нагадаємо, у 2015 році Безсмертний був призначений представником України у політичній підгрупі ТКГ, у квітні 2016 року вийшов із Мінського процесу.

Як писав OBOZREVATEL, рішенням Зеленського другий глава країни Леонід Кучма знову представляє Україну у Тристоронній контактній групі.

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