Головна Новини
Мова Язык
БлогиСвіт

/ Політика

Мінський процес: Зеленський провів призначення у ТКГ

1.1т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) замість Олександра Моцика.

Про це йдеться в указі глави держави від 9 липня, оприлюдненому на його офіційному сайті.

"Для часткової зміни статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року №414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань", – наголошується у документі.

Роман Безсмертний

Роман Безсмертний

24 канал

Зеленський своїм указом від 19 червня перепризначив трьох уповноважених представників України в робочих підгрупах ТКГ. Зокрема Олександр Моцик був уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань.

Новини
Зустріч Зеленського із Путіним у Мінську: у Лукашенка дали відповідь

Нагадаємо, у 2015 році Безсмертний був призначений представником України у політичній підгрупі ТКГ, у квітні 2016 року вийшов із Мінського процесу.

Як писав OBOZREVATEL, рішенням Зеленського другий глава країни Леонід Кучма знову представляє Україну у Тристоронній контактній групі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Володимир Зеленський Роман Безсмертний
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel