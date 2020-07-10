Ввиду увеличения нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск на линии обороны, вновь актуализировался вопрос о нарушениях условий минских договоренностей и ужесточения санкций против России.

Некоторые депутаты парламента США, Европарламента, Верховной Рады, журналисты и всякие прочие чиновники утверждают, что санкции против России вводятся в частности за нарушения Россией условий минских соглашений. Причем подобного рода формулировки иногда появляются в различных коммюнике на сайтах Совета Европы и иных европейских структур.

Данные утверждения вводят в заблуждение миллионы людей и в информационном плане повышают значимость юридически ничтожных и политически просроченных минских соглашений (их политический срок действия окончился 31 декабря 2015 г. (см. Минск-2)), до уровня Основного Закона Украины, а также Устава ООН, Будапештского меморандума и прочих юридически правообязывающих международно-правовых актов.

Очевидно, что излишнее необоснованное повышение значимости минских договоренностей выгодно лишь руководству страны-агрессора и оккупанта.

В информационном плане сложившаяся ситуация весьма аномальна и требует аргументированного объяснения. Приходится вновь брать на себя просветительстскую работу.

Во-первых, Россия не является стороной минских соглашений.

Во-вторых, отсутствует правовая связь между санкциями, введенными против России и минскими соглашениями.

Правовое обоснование отсутствия связи между санкциями и минскими договоренностями

Минские соглашения (Минск 1 и 2)

1) их заключение явилось результатом угрозы силой ее применения в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций;

2) являются актами государственной измены в преступных интересах страны-агрессора;

3) утратили политическую силу в связи с изменением предмета договоренностей (после введения в действие минских соглашений Россия осуществила полную оккупацию ОРДЛО);

4) их действие закончилось 31 декабря 2015 года;

5) подписаны ненадлежащими субъектами;

6) в них идет речь о ненадлежащих предметах соглашения, а именно в первую очередь о некоем внутреннем конфликте, вместо международного вооруженного конфликта, сторонами которого являются Россия и Украина. (Шулипа Ю. Ю. Будущее Донбасса по "формуле Штайнмайера": монография / Шулипа Юрий Юрьевич; Информационное издание "Национальной политики" - Інтерсервіс, Киев - Берлин 2020. — 336 с. (с. 99)).

После аннексии АР Крым и начала военной интервенции на Донбассе, первые символические пакеты антироссийских санкций были введены распоряжениями президента США Барака Обамы (executive orders № 13660, 13661, 13662, 13685), на основе законов "О чрезвычайных международных экономических полномочиях" и "О национальной системе по чрезвычайным ситуациям".

Европейский Союз ввел санкции против России, в частности на основании статьи 42 Договора о Европейском Союзе (Маастрихтский договор), согласно которой "Союз может прибегать к данным средствам при осуществлении миссий за его пределами с целью обеспечить поддержание мира, предотвращение конфликтов и укрепление международной безопасности в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций".

Изучение Решений Совета Европейского Союза о наложении санкций на Россию (см. например последнее санкционное Решение (CFSP) 2018/1237 от 12 сентября 2018 "О продлении санкций в отношении России до 15 марта 2019") показывает, что в текстах официальных документов и приложений к ним вообще не содержится упоминаний о Минских договоренностях.

В решениях Совета ЕС о применении к России ограничительных мер (санкций), установлено, что эти меры применяются "ввиду продолжающегося подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Стоит отметить, что в вопросе об ужесточении действующих и о введении новых санкций в отношении России, как нормотворцы Совета ЕС, так и США руководствуются в первую очередь сведениями о нарушении режима прекращения огня, исходящими от международных организаций, в частности ОБСЕ и украинских властей.

По своему смыслу санкции Совета ЕС в отношении России привязаны скорее к Будапештскому меморандуму, а не к Минским договоренностям. Это утверждение вытекает из п. 1 Будапештского меморандума, согласно которому: "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины".

Исходя из анализа Решений Совета ЕС о наложении санкций на Россию, можно сделать вывод о том, что даже если Минские договоренности вдруг внезапно исчезнут, санкции в отношении России останутся без изменений.

Следовательно, даже если Минские договоренности перестанут существовать, то установленный санкционный режим США и ЕС в отношении России останется в том же объеме без каких-либо изменений. Поскольку неправомерная временная оккупация Россией АР Крым и ОРДЛО, является продолжающимся подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.