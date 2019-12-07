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7 грудня • оновлено в 20:13
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Мінські угоди змінять? У Зеленського зробили гучну заяву перед Нормандією

1.3т
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У команді президента України Володимира Зеленського прийшли до думки, що Мінські угоди після 5 років їх існування мають бути уточнені.

Таку заяву перед самітом у "нормандської форматі", запланованим на 9 грудня, в інтерв'ю виданню Die Welt зробив помічник президента України Андрій Єрмак.

"Нове керівництво української держави не тільки словами, а й діями довело, що виконує всі зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, а саме відведення військ на обумовлених пунктах по лінії розмежування. Від іншої сторони ми чекаємо на таку ж готовність. При цьому зрозуміло, що Мінські домовленості були прийняті 5 років тому і вони вже вимагають уточнень", – сказав він.

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Єрмак заявив про необхідність уточнити "Мінськ"

Єрмак заявив про необхідність уточнити "Мінськ"

Die Welt

Єрмак підкреслив, що Зеленський переслідує чітку мету – відновити суверенітет і цілісність української території, і сподівається, що Німеччина і Франція в цьому підтримають Україну як і раніше.

Помічник президента також висловився про "формулою Штайнмаєра". Єрмак запевнив, що вона повинна стати частиною українського законодавства. За його словами, формула регулює тільки умови зміни особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей з тимчасового на постійний.

"Що стосується проведення місцевих виборів, то найголовніше це те, що вони повинні проводитися за законами України, які передбачають, що вибори не можуть відбуватися за наявності на території України будь-яких іноземних військових частин, угруповань, техніки", – додав Єрмак.

У Зеленського зробили гучну заяву перед Нормандією

У Зеленського зробили гучну заяву перед Нормандією

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що його план відновлення контролю над кордоном на Донбасі кілька відрізняється від Мінських угод. Президент хоче спочатку зробити регіон безпечним і тільки потім провести там вибори.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
мінські домовленості
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
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Mega Death
Mega Death
Да да. И Генассамблею ООН ещё по этому поводу соберут)))(
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