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Переговори щодо Донбасу: екс-боєць АТО розповів, чим США допоможуть Україні

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Росія регулярно намагається покласти на Україну відповідальність за зрив Мінських угод, але США можуть покласти край цим спробам.

Про це заявив в ефірі ObozTV екс-боєць батальйону "Айдар", експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий, коментуючи різкі заяви спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера щодо ситуації на Донбасі.

"Росія завжди нас намагається звинуватити, що ми не виконуємо Мінські угоди. Для нас дуже важливо, щоб західні союзники не сприймали цю точку зору, і тиснули не на Київ, а на Москву", - наголосив екс-боєць АТО.

"Давайте будемо чесними - насправді в повному виконанні Мінських угод так, як вони тоді були підписані, не зацікавлені ні ми, ні росіяни. Мінські угоди не вирішують проблему Донбасу ні з нашої точки зору, ні з їхньої. На той момент це був вимушений компроміс, виконувати який бажання не мала жодна сторона. Питання в тому, на кого буде тиснути Захід, кого вважатимуть винним у зриві угод", - зазначив він.

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За словами Дикого, сторони ігнорують різні пункти Мінських угод, і головним питанням залишається, в якій послідовності виконувати "Мінськ". Зокрема, Україна наполягає, що 9-й пункт угод - про передачу Києву непідконтрольної ділянки кордону з РФ - є першочерговим для виконання.

"Я думаю, Волкер зараз вчепиться в 9-й пункт і наполягатиме, що без нього виконання інших пунктів позбавлене сенсу. Для нас це дуже добре, тому що Росія не піде на виконання 9-го пункту. У такому випадку вона фактично бере на себе відповідальність за зрив Мінських угод", - наголосив він.

"Коли першим пунктом ви починаєте ставити умови про амністію або про вибори в умовах окупації, тоді виходить, що нібито ми винні в зриві "Мінська". Якщо першим пунктом стає дев'ятий, тоді однозначно винна Росія. Ця лінія Волкера дуже важлива", - пояснив екс-боєць АТО.

Як зазначив Дикий, до точки зору Волкера щодо Донбасу буде прислухатися весь західний політикум: "Він доносить до західних лідерів ту картину, яку ми з вами знаємо, а в Європі не дуже хочуть бачити".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Курт Волкер поклав на Росію відповідальність за катастрофічну ситуацію на сході України. "РФ не хоче, щоб світ побачив гуманітарну, економічну й екологічну катастрофи, які вона створила на Донбасі", - заявив американський дипломат.

Читайте всі новини по темі "мінські домовленості" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
мінські домовленостіПряма трансляціяЕфіри Oboz TVОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Євген Дикий
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
да какой там пункт 9, с мухлежем не передергиванием надо бороться, а медным подсвечником по кумполу бить отчаянно и без сожалений. С этой целью официальная Украина ОБЯЗАНА призвать все цивилизованные страны мира к отказу претензий москвы и ее смердов на звание русских в связи с тем, что они себе это имя присвоили за собирание для ханов орды дани с земель Руси. Украина обязана предупредить, что в связи с тем, что русскими своим холопам приказал называть своих смердом сцарь петр1 у нее не останется возможностей именовать иначе чем холопы москалей всех тех, кто продолжает именовать москву и ее смердов русскими. А уж после этого и будем обсуждать какие претензии на земли Руси могут быть у тех, кто в этих краях пришлый и кому пора за уральским поребриком свой родной ордыно-мокшанский язык учить.
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