Кравчук розповів, як потрібно змінити Мінські домовленості

Мінські домовленості необхідно змінити, оскільки в тексті сформульовано кілька моментів, які "неможливо вирішити".

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук. Він висловив надію на те, що спроба перегляду домовленостей буде зроблена на рівні глав держав, оскільки в ТКГ змінити це не можна.

"На останній зустрічі глав держав у Парижі канцлерка Німеччини Меркель сказала, що Мінські угоди не слід розглядати як щось недоторканне. Ну, я умовно – що можливо їх відкоригувати, якщо виникне в цьому потреба", – сказав Кравчук.

"А я бачу, вже сьогодні досвід шестирічної війни на Донбасі показав, наскільки багато проблем, які записані, сформульовані, але вирішити їх просто неможливо в силу того, що немає і не буде відповідних умов найближчим часом. Тобто дещо потрібно міняти" , – підкреслив він.

Зокрема, як пояснив перший український президент, Росія займає позицію нібито спостерігача конфлікту на Донбасі, хоча і підписує документи разом з Україною. Російська сторона стверджує, що не несе відповідальності за те, що підписує.

"Мовляв, це внутрішня війна на Донбасі – це внутрішня справа України... Ось нехай вони, мовляв, вирішують, а Росія буде дивитися, як це вирішується. Може, нам допомагати, ну не нам – так, скажімо, ОРДЛО. Такої позиції не може бути", – сказав Кравчук.

Як підкреслив він, необхідно, щоб всі підписанти будь-якого міжнародного документа були рівні.

"Значить, це треба відрегулювати. Треба відрегулювати механізми, як ці рішення, прийняті, будуть виконуватися і третє – треба чітко, більш чітко, більш ясно визначити повноваження організації.

Ну, скажімо, в цьому випадку йдеться про ТКГ. Повноважень її якихось виписаних статутом або якимись документами не існує", – пояснив політик.

За його словами, в тексті Мінських домовленостей можна змінити і "багато ще чого іншого".

Як писав OBOZREVATEL, також Леонід Кравчук заявив, що в разі проведення інспекції позицій на Донбасі вона повинна бути двосторонньою, оскільки російські найманці близько 50 раз порушували режим припинення вогню.