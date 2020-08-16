Мінськ передачею Росії "вагнерівців" показав, що відносини з Україною нічого не варті – ОПУ

Марина Погорілко Політика 19:02, 16.08.2020 Оновлено: 19:05, 16.08.2020

Рішення Білорусі звільнити та передати Росії затриманих найманців ПВК "Вагнера" продемонструвало, що історична близькість її з Україною та принцип взаємної допомоги сусідів для нього нічого не вартує.

Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою Офісу президента України у неділю, 16 серпня.

"Офіційний Мінськ, на жаль, уже продемонстрував, безвідповідально звільнивши "вагнерівців", що історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує. Це, до речі, той самий вибір держави, який абсолютно точно говорить про її внутрішні цінності. Залишимо це питання риторичним", – зазначили в ОП.

Відносини з Україною для Білорусі нічого не варті.
Telegram Офіс президента України
Для Білорусі не важливі відносини з Україною.
Telegram Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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