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"Мінськ не мертвий, він у комі!" Клімкін жорстко осадив Росію через Донбас

1.3тЧитати матеріал російською

Мінські домовленості про врегулювання ситуації на сході України перебувають у "комі", з якої їх може витягнути тільки рішення Росії піти з Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", зазначивши, що Москва використовує окуповані українські території тільки як засіб для торгу.

"Мінськ насправді не є мертвим, але він перебуває в комі. Витягнути його з коми може тільки Кремль. Оскільки саме він ввів його в цю кому, і зробив це цілком усвідомлено. Щоб вивести Мінськ із такого стану, Росія повинна прийняти рішення про відхід із Донбасу", — сказав він.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

"На сьогоднішні Росія не хоче прийняти таке рішення. Звичайно, це пов'язано з виборами, але ще більше – зі звичайною базарною торгівлею, яку Росія намагається вести з євроатлантичною спільнотою", — пояснив Клімкін.

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За його словами, незважаючи на те, що порядок денний ЄС заповнений внутрішніми важливими питаннями, як, наприклад, Brexit або вибори в Європарламент, Україні вдається зберігати місце для питань протидії російській загрозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Да откройте уже ему веки!
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0
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Этот К-ы-ы-имкин просто клоун!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры тупорылые не могут осознать, что все потеряли, что люди их начали отстреливать и это не остановить)))
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van Dijk Max
van Dijk Max
Михайлов Александр, с твоим постом Россия потеряла в Курске отличного землекопа без образования , думай че говоришь
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