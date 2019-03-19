"Мінськ не мертвий, він у комі!" Клімкін жорстко осадив Росію через Донбас

Мінські домовленості про врегулювання ситуації на сході України перебувають у "комі", з якої їх може витягнути тільки рішення Росії піти з Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", зазначивши, що Москва використовує окуповані українські території тільки як засіб для торгу.

"Мінськ насправді не є мертвим, але він перебуває в комі. Витягнути його з коми може тільки Кремль. Оскільки саме він ввів його в цю кому, і зробив це цілком усвідомлено. Щоб вивести Мінськ із такого стану, Росія повинна прийняти рішення про відхід із Донбасу", — сказав він.

Павло Клімкін

"На сьогоднішні Росія не хоче прийняти таке рішення. Звичайно, це пов'язано з виборами, але ще більше – зі звичайною базарною торгівлею, яку Росія намагається вести з євроатлантичною спільнотою", — пояснив Клімкін.

За його словами, незважаючи на те, що порядок денний ЄС заповнений внутрішніми важливими питаннями, як, наприклад, Brexit або вибори в Європарламент, Україні вдається зберігати місце для питань протидії російській загрозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ООН назвала війну на Донбасі одним із найбільш кровопролитних конфліктів у Європі з часів закінчення Другої світової війни.

З початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014-го до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч осіб.

Раніше був опублікований список бійців Збройних сил, які загинули під час бойових дій на Донбасі в 2018 році.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!