Міністр оборони заявив, що українські військові вірять Зеленському

Міністр оборони України Андрій Таран переконаний, що українські військовослужбовці вірять верховному головнокомандувачу, президенту Володимиру Зеленському.

Таку заяву він зробив під час поїздки глави держави в зону проведення ООС, повідомляється на сайті Офісу президента.

Таран підкреслив, що така поїздка дала можливість зрозуміти настрій бійців, які захищають країну. За його словами, зараз армія вірить свого верховному головнокомандувачу.

"Це добре сприймається особовим складом. Вони раді бачити президента – не там десь, який тільки по телебаченню виступає, а того, який з ними, приїжджає до них, вникає в те, що відбувається, проводить бесіди. Це прекрасна психологічна атмосфера кожен раз, коли президент приїжджає на позицію", – зазначив міністр оборони.

Також він зазначив, що за час дії режиму припинення вогню жителі Донбасу відчули наближення миру, а в регіоні почало відроджуватися життя.

Глава Міноборони додав, що ситуація в регіоні буде вирішуватися не військовим, а політичним шляхом.

При цьому, за словами військових, якщо політики не вирішуватимуть питання, то надія залишиться тільки на Збройні сили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту на Донбас президент України Володимир Зеленський позаймався спортом в залі, де тренуються українські військові.