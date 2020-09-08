Міністр Марченко про свою можливу відставку: істерія в Раді здається мені дивною

Міністр фінансів Сергій Марченко не чув жодного слова від президента або прем'єр-міністра України про його можливе звільнення.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю для "Цензор", коментуючи чутки про його можливу відставку.

"Для мене істерія минулого тижня здається дещо дивною. М'яко кажучи. Оскільки у мене робочий діалог і професійна комунікація з президентом і прем'єром. Від них не чув жодного слова, яке б змусило мене думати про відставку", – розповів він.

Марченко додав, що народні депутати не висловили претензій щодо його роботи.

"Закиди із парламенту видаються дивними ще й з іншої причини. Я мав нагоду відкрито дискутувати з депутатами, начебто незадоволеними діяльністю Мінфіну. Ми кілька разів бачилися останнім часом, але у вічі жоден із них не озвучив будь-яких застережень чи претензій до мене як міністра", – сказав міністр.

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