Міністр Кулеба: ситуація у світі буде тільки погіршуватися. Як повернути 30 тис. українців додому

Десятки тисяч українців застрягли зараз за кордоном через карантинні заходи урядів різних країн у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу .

Про те, скільки співгромадян зараз намагаються повернутися на Батьківщину і які логістичні складнощі виникають на цьому шляху, OBOZREVATEL говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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Орест Сохар – Скільки українців "застрягло" в період карантину за кордоном та що вдається зробити для повернення співвітчизників додому?

Дмитро Кулеба – Тут коректніше буде говорити про те, скільки громадян України виявили бажання повернутися до України. Станом на вечір 20 березня їх було майже 30 тисяч осіб. Відповідати на запитання “Скільки їх перебуває за кордоном?” дуже складно. Не всі з тих українців, які перебувають зараз за межами нашої держави, виявили бажання повертатися. Значна кількість людей вирішила залишатися там, де вони зараз знаходяться, і перечекати цей важкий період, що називається “на базі”.

О. С. – Це люди, які постійно мешкають за кордоном чи туристи?

Д. К. – Навіть заробітчани. Наприклад, людина виїхала до Італії, де і працює. Але вважає, що їй легше перечекати там, і подивитися, як розвиватиметься ситуація, ніж одразу повертатися до України. Зараз ми в основному опікуємося туристами, розкиданими по всьому світу. І з тими українцями, які працювали в країнах Європи, але вирішили негайно повертатися додому у зв'язку з тим, що ситуація ускладняється.

О. С. – Де наймасовіші концентрації наших співвітчизників?

Д. К. – У нас головна проблема не з масовими концентраціями українців, а з найвіддаленішими групами. Ми налагодили вивезення з Єгипту, Шрі-Ланки. Це туристичні центри, де було дуже багато людей. Але є проблема з Балі, з Кубою, Латинською Америкою, Ісландією… В Ісландії вже знайшли рішення, і найближчим часом воно має спрацювати. Зараз найскладніше не в кількості, а у віддаленості українців, які заїхали, що називається, світ за очі, і тепер не можуть знайти спосіб, як звідти повернутися.

О. С. – А в чому полягають проблеми? Наскільки я розумію, більшість людей готові оплатити переліт? Чи, навпаки, не готові?

Д. К. – Є декілька проблем. Іноді ключова складність полягає в тому, що через коронавірус інші країни закривають свій повітряний простір, і дуже важко побудувати логістику зворотного транзиту: яким чином, умовно, з Балі дістатися до України? Треба розуміти: це не лише Україна закрилася від світу і нікого не пускає. Багато країн роблять те саме, і, відповідно, ускладнюється побудова цих маршрутів. Також є випадки, коли туристичні фірми, які відправляли людей на відпочинок, відмовляються виконувати свої зобов'язання і повертати своїх клієнтів звідти, та покладають це на плечі держави. На цьому тлі можу відзначити позитивну поведінку компаній Join UP! і SkyUp, які дійсно відповідально ставляться до людей, які користувалися їх послугами.

О. С. – Читав “фейсбучних експертів”, які радять залишити наших громадян в уражених регіонах до кінця карантину. Ви з таким рекомендаціями мали справу?

Д. К. – Ми маємо справу з такими судженнями в останні дні. Можу сказати, що, перше — ніхто не може заборонити громадянину України повернутися додому. Ми – суспільство, яке має підтримувати один одного, а не відрізати. І функція держави — допомагати громадянам у скрутному становищі, і саме цим ми займаємось. У мене заклик до громадян: не відштовхувати своїх співвітчизників, для них — це така ж Батьківщина, тут їхні родичі й близькі, які хвилюються за них і хочуть, щоб вони були вдома. Водночас, я справді раджу тим, хто опинився за кордоном: якщо є можливість поки залишатися у вашій країні перебування, залишайтеся там. В умовах пандемії взагалі будь-яке пересування світом – це додаткова небезпека для вас, близьких та оточуючих. Відповідно, чим менше буде пересувань, тим вищою буде ваша особиста безпека, якщо є місце, де ви можете мінімізувати соціальні контакти. Звісно, є багато випадків, коли питання не стоїть – лишатися чи ні, де нагальна потреба, і ми робимо все, щоб допомогти громадянам у цій ситуації.

О. С. – Є розуміння, коли всіх 30 тис. українців повернете на Батьківщину?

Д. К. – Якщо подивитися на динаміку за минулий тиждень, то усіма можливими способами вдалося допомогти такій самій кількості людей. Я не можу дати вам точної відповіді і точної дати, коли ми вивеземо усіх. Але ми протягом тижня, я сподіваюся, вирішимо основні нинішні "больові" точки, де застрягли громадяни. В процесі, не виключаю, будуть додаватися нові. Тому давайте зараз обійдемося без публічних обіцянок побудувати рай на землі до такого-то числа. Водночас, хочу звернутися до людей, які мають змогу повернутися тими нерегулярними рейсами, які ми організували разом з авіакомпаніями, і на які продаються квитки. Якщо ви маєте змогу купити квиток, купуйте і повертайтеся. Не чекайте, що десь колись потім вас якось безкоштовно вивезуть. Ситуація у світі надалі погіршуватиметься і пересуватися буде дедалі важче. І дуже важливо проходити максимально контроль на зараження та дотримуватися самоізоляції після повернення.

О. С. – Які обсяги зовнішньої допомоги для протидії коронавірусу спрямовуються в Україну?

Д. К. – Один із магістральних напрямів роботи Міністерства закордонних справ якраз пошук гуманітарної допомоги, а також товарів, які Україна готова купувати для лікарень для протидії коронавірусу. У світі зараз відбувається, у буквальному сенсі, полювання на всі ці речі. Є страшний попит на маски, тести, апарати штучної вентиляції легенів. Наразі, ми розмовляємо с Червоним хрестом, у нас є діалог з Європейським Союзом, з тим самим Китаєм – про отримання гуманітарної допомоги. 20 березня прем'єр-міністр визначив Міністерство закордонних справ координатором всієї гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну. І тому ми зведемо всю інформацію та отримаємо загальну картину. Тому що зараз кожне міністерство, кожна державна установа і компанія сама ганяється за якоюсь гуманітарною допомогою. І це дублює зусилля та створює багато хаосу. Ми це все структуруємо і побачимо загальну картину. З важливих речей: давайте один одного підтримувати та дотримуватися всіх правил гігієни та ізоляції. І головне – спиратися на перевірені джерела інформації.

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