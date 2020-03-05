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5 березня • оновлено в 19:23
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Міністр Кабміну Немчінов виправдався за "слугу Кремля" Зеленського

2.4т
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Новий міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який змінив Дмитра Дубілета, виправдався за жорсткі висловлювання про президента Володимира Зеленського.

Про це в Telegram-каналі повідомив нардеп від монобільшості Олександр Качура. За його словами, Немчінов прийшов на зустріч з фракцією "Слуга народу" в кінозалі Ради, щоб порозумітися щодо своїх постів в Facebook.

"Я жалкую що постив неправду про "Слугу Народу" та Зеленського. Всі факти про Зеленського були поширені з недостовірних джерел", – сказав Немчінов.

"Коли я познайомився з Зеленським особисто – змінив кардинально думку", – запевнив він.

Новий міністр Немчінов критикував Зеленського в мережі

Новий міністр Немчінов критикував Зеленського в мережі

Як писав OBOZREVATEL, Немчінов раніше активно підтримував Порошенка, називав Зеленського "слугою Кремля" і "резидентом", постив матеріали, в яких президента охрестили "кумиром бидла" і висловлював сумніви щодо його відданості країні.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Олег Немчінов
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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