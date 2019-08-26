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Міністр фінансів Маркарова збереже місце в Кабміні - ЗМІ

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Міністр фінансів Оксана Маркарова збереже свій пост в новому складі уряду.

Про це 8 каналу повідомило джерело в Офісі президента.

У ЗМІ Оксану Маркаров неодноразово називали "темною конячкою" серед членів уряду Гройсмана. В офіційних джерелах не афішують цілий ряд епізодів її біографії.

Серед них — одруження з головою "Ощадбанку" часів Ющенка, робота на структури уряду США, а також керівництво колишнім банком братів Клюєвих, які були близькі до Януковича.

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова

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Мова про "Актив-банк", 100% акцій якого Оксана Маркарова разом з чоловіком Данилом Волинцем придбали в 2012 році. На той момент це був фінансовий центр Андрія і Сергія Клюєвих, які входили в найближче оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Як писав OBOZREVATEL, головним претендентом на посаду нового глави Кабінету міністрів називали заступника глави Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука.

Раніше він очолював Офіс ефективного регулювання, працював юристом, керував "Асоціацією допомоги постраждалим інвесторам".

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Оксана Маркарова
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