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19 вересня • оновлено в 00:31
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Міністерство у справах ветеранів підтримало "підривника" моста в Києві: заява

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Міністерство у справах ветеранів висловило підтримку затриманому Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

З такою заявою виступила глава відомства Оксана Коляда в Facebook, підкресливши, що буде захищати Белька як учасника війни на Донбасі.

"Ми не дозволимо використовувати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між ними і рештою суспільства", - заявила Коляда.

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"Ми закликаємо громадян уважно перевіряти інформацію, а журналістів - спиратися на достовірні джерела, дотримуватися професійної етики і розуміти свою відповідальність за поширення фейковий інформації", - написано в повідомленні.

Олексій Белько

Олексій Белько

соцмережі

момент затримання

момент затримання

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що Белько висував ультиматум українській владі по Донбасу.

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Особа
Оксана Коляда
Місце
Україна Київ
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