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Міністерка юстиції ФРН: Це хакерський напад на нашу демократію

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Уряд ФРН підтвердив масштабний хакерський напад. За словами міністерки юстиції Катаріни Барлі, кіберзлочинці хочуть "підірвати довіру" до "демократії та інституцій" Німеччини.Уряд Німеччини вважає неприпустимим злам та викладення хакерами в інтернет персональної інформації політиків, журналістів та інших відомих людей. "Призвідники (хакерської атаки - Ред.) хотіли підірвати довіру до нашої демократії та інституцій", - заявила у пятницю, 4 січня, міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley).

Міністерка назвала дії хакерів "серйозною атакою" і підкреслила, що подібні "злочинці і ті, хто за ними стоїть", не визначатимуть тем для дискусій у країні, пише агенція dpa.

Раніше німецька громадсько-правова медіакомпанія RBB повідомила про масштабний "злив" хакерами в інтернет персональної інформації знаних у Німеччині політиків, журналістів та діячів культури.

Серед відомих політиків, які за повідомленнями, стали жертвами хакерської атаки - канцлерка Німеччини Анґела Меркель та федеральний президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Станом на ранок 4 січня ще було невідомо, хто стоїть за хакерською атакою. Розслідуванням опікується Федеральне відомство з охорони конституції (BfV).

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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