Міністерка юстиції ФРН: Це хакерський напад на нашу демократію

Уряд ФРН підтвердив масштабний хакерський напад. За словами міністерки юстиції Катаріни Барлі, кіберзлочинці хочуть "підірвати довіру" до "демократії та інституцій" Німеччини.Уряд Німеччини вважає неприпустимим злам та викладення хакерами в інтернет персональної інформації політиків, журналістів та інших відомих людей. "Призвідники (хакерської атаки - Ред.) хотіли підірвати довіру до нашої демократії та інституцій", - заявила у пятницю, 4 січня, міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley).

Міністерка назвала дії хакерів "серйозною атакою" і підкреслила, що подібні "злочинці і ті, хто за ними стоїть", не визначатимуть тем для дискусій у країні, пише агенція dpa.

Раніше німецька громадсько-правова медіакомпанія RBB повідомила про масштабний "злив" хакерами в інтернет персональної інформації знаних у Німеччині політиків, журналістів та діячів культури.

Серед відомих політиків, які за повідомленнями, стали жертвами хакерської атаки - канцлерка Німеччини Анґела Меркель та федеральний президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Станом на ранок 4 січня ще було невідомо, хто стоїть за хакерською атакою. Розслідуванням опікується Федеральне відомство з охорони конституції (BfV).