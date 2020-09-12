Мінфін США пояснив, за що Деркач отримав санкції – The New York Times

Український політик Андрій Деркач та інші російські агенти "застосовують маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та в інших регіонах світу", - зазначив міністр фінансів США Стівен Мнучин у заяві щодо запровадження санкцій проти агентів Росії.

Про це пише впливове американське видання The New York Times.

"Сполучені Штати будуть і надалі використовувати всі доступні інструменти для протидії цим російським дезінформаційним кампаніям та підтримувати цілісність нашої виборчої системи", - наголошує американський високопосадовець.

Як відомо, у четвер Міністерство фінансів оголосило про санкції проти Андрія Деркача та ще трьох співробітників Агентства Інтернет-досліджень, так званої "ферми тролів", що базується в Росії, яка розповсюджувала дезінформацію в соціальних мережах в рамках кампанії втручання Кремля у вибори у 2016 році – пише видання.

Адміністрація Трампа запровадила санкції проти Андрія Деркача за проведення "прихованої кампанії впливу" з метою підірвати президентські вибори після того, як він поширив інформацію, призначену нашкодити колишньому віце-президенту Джо Байдену, - пише газета.

Міністерство фінансів звинуватило члена українського парламенту Андрія Деркача в тому, що він "був активним російським агентом більше десяти років". Американські урядовці наголошують, що Деркач оприлюднив "відредаговані аудіозаписи" та "необгрунтовані звинувачення проти американських та міжнародних політичних діячів".

Видання нагадує, що Офіс Директора Національної розвідки минулого місяця також заявив, що Росія "застосовує цілий ряд заходів", щоб завдати шкоди Байдену, зокрема вказавши на так звані "плівки Деркача".

Голова Комітету палати представників США з питань розвідки Адам Шифф оцінив санкції Казначейства у своїй заяві як "доречні та бажані" і дорікнув Трампу за пропаганду "тих самих неправдивих заяв та наклепів".

Газета підкреслює, що в результаті запроваджених санкцій у Деркача та інших осіб будуть заморожені будь-які активи чи майно, яке вони мають у США.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!