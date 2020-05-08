Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав російські паспорти на Донбасі ризиком і "міною уповільненої дії".

В інтерв'ю Lb.ua він пояснив, хто проходить паспортизацію і чому ця маса людей не однорідна. За його словами, не можна ставити знак рівності між кількістю отримавших російські паспорти і кількістю проросійськи налаштованих громадян.

Дмитро Кулеба lb.ua

"Російські паспорти на Донбасі – міна уповільненої дії. Але тут треба розуміти чому це так. Я не думаю, що ось ця маса людей, яка отримує паспорта, вона однорідна. Тобто, хтось отримує цей документ через ідеологічні міркування, хочу бути громадянином Росії, хтось, – щоб не виділятися з натовпу. Хтось – для вирішення практичних питань по типу пересування, соціалки та ін. Іншими словами, я б не ставив знак рівності між кількістю отримавших російські паспорти і кількістю проросійськи налаштованих громадян. Але безумовно, сама по собі паспортизація – це ризик", – зазначив Кулеба.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Кулеба сказав, як йдуть справи з санкціями проти Росії.

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