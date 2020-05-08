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8 травня • оновлено в 21:50
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"Міна уповільненої дії": Кулеба пояснив, хто отримує російські паспорти на Донбасі

3.5т
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав російські паспорти на Донбасі ризиком і "міною уповільненої дії".

В інтерв'ю Lb.ua він пояснив, хто проходить паспортизацію і чому ця маса людей не однорідна. За його словами, не можна ставити знак рівності між кількістю отримавших російські паспорти і кількістю проросійськи налаштованих громадян.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

lb.ua

"Російські паспорти на Донбасі – міна уповільненої дії. Але тут треба розуміти чому це так. Я не думаю, що ось ця маса людей, яка отримує паспорта, вона однорідна. Тобто, хтось отримує цей документ через ідеологічні міркування, хочу бути громадянином Росії, хтось, – щоб не виділятися з натовпу. Хтось – для вирішення практичних питань по типу пересування, соціалки та ін. Іншими словами, я б не ставив знак рівності між кількістю отримавших російські паспорти і кількістю проросійськи налаштованих громадян. Але безумовно, сама по собі паспортизація – це ризик", – зазначив Кулеба.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Кулеба сказав, як йдуть справи з санкціями проти Росії.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
російські паспорти видача паспортів в Донецьку Донбас
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
венём донбасс- разберёмся кто кому вася!))))) и пусть бояться!)))))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Вячеслав Слава, о! ты наконец-то выглянул из-под мамкиной юбки, разбиратель ты наш
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Верните чугункинка, тот не только такой же глюпый был, но и смешной
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну еще как вариант, они не хотят жить в той стране в которой есть Кулеба.
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