Замовляв секс-послуги: "слугу народу" підловили ще за одним пікантним заняттям у Раді

Скандальний народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, якого раніше піймали за замовленням секс-послуг, відзначився черговою витівкою у сесійній залі Верховної Ради.

Під час засідання він милувався дівчатами у додатку для знайомств Tinder. Момент вдалося зловити на камеру кореспонденту "Букв" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на ролику видно, як нардеп зайшов у додаток на смартфоні й почав розглядати "запропонованих" йому дівчат.

Богдан Яременко розглядає дівчат у додатку для знайомств Tinder Скріншот

Зазначимо, що в Tinder користувачу потрібно вказати віковий діапазон і територію проживання потенційної "другої половинки" — тоді програма запропонує відповідні анкети. Якщо юзеру якась із них сподобалася — він ставить "лайк", а якщо ні — гортає далі.

Так, подивившись запропонованих йому дівчат, Яременко вимкнув ґаджет і сховав його у кишеню піджака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "СН" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секс-послуг містилося у його телефоні. Водночас повідомив, що воно було сфабриковане ним же. Інцидент він прокоментував на своїй сторінці у Facebook.

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