"Попрацюйте мовчки!" Милованову пояснили, що жарт про "дебілів" провалився

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен порадив міністру економіки України Тимофія Милованову та іншим новим чиновникам хоча би місяць помовчати і "забути про соціальні мережі".

"Гірші за людей з поганим почуттям гумору тільки люди з поганим почуттям гумору, які думають, що воно у них гарне", – пояснив Тизенгаузен в ефірі ObozTV, коментуючи скандал з Миловановим, який "жартома" назвав себе "дебілом".

Тизенгаузен зізнався, що в цьому контексті згадує пости народного депутата 8-го скликання Сергія Лещенка.

"Його лайкали, тому що люди просто божеволіли від таких дивних "жартів" – а Сергій Лещенко думав, що його гумор іскрометний. Така сама історія з Миловановим. Йому здається, що він став надпопулярною людиною, він купається в цих променях "слави", – зазначив експерт.

На його думку, багатьом новим чиновникам з команди президента Володимира Зеленського "потрібно просто місяць помовчати".

"Кожна людина зараз стала ЗМІ завдяки соціальним мережам. Тому все, що ви скажете, буде використано проти вас. Як на вашій посаді, так і у ваших соцмережах. Тому деяким нашим міністрам і депутатам потрібно забути про соціальні мережі. Попрацюйте місяць нормально. Ось коли ви зробите щось відчутне – тоді катайтеся на самокатах, запускайте свої YouTube-канали... І кажіть про те, що ви зробили. А не цей шаблонний піар за лекалом", – порекомендував фахівець.

Міністр економіки України Тимофій Милованов facebook.com/mineconomdev/

Як писав OBOZREVATEL:

Міністр економіки України Тимофій Милованов засудив скандальний виступ "Кварталу 95" про підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Він висловив побоювання, що гумористичний номер може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

Бізнесмен Ігор Коломойський розкритикував Милованова за такі слова. "Дуже сумно, що міністр економіки в Україні – дебіл", – заявив мультимільярдер.

Милованов у відповідь спробував відбутися жартом. "Я не приховую, що я дебіл. Я жартую. Тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпано, тому що висловилися всі", – сказав він на брифінгу 22 жовтня.

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