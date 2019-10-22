Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 22:23
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Попрацюйте мовчки!" Милованову пояснили, що жарт про "дебілів" провалився

586 Читати матеріал російською

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен порадив міністру економіки України Тимофія Милованову та іншим новим чиновникам хоча би місяць помовчати і "забути про соціальні мережі".

"Гірші за людей з поганим почуттям гумору тільки люди з поганим почуттям гумору, які думають, що воно у них гарне", – пояснив Тизенгаузен в ефірі ObozTV, коментуючи скандал з Миловановим, який "жартома" назвав себе "дебілом".

Тизенгаузен зізнався, що в цьому контексті згадує пости народного депутата 8-го скликання Сергія Лещенка.

"Його лайкали, тому що люди просто божеволіли від таких дивних "жартів" – а Сергій Лещенко думав, що його гумор іскрометний. Така сама історія з Миловановим. Йому здається, що він став надпопулярною людиною, він купається в цих променях "слави", – зазначив експерт.

Новини
"Сюрприз для інвесторів": українці висміяли міністра економіки через "дебіла"

На його думку, багатьом новим чиновникам з команди президента Володимира Зеленського "потрібно просто місяць помовчати".

"Кожна людина зараз стала ЗМІ завдяки соціальним мережам. Тому все, що ви скажете, буде використано проти вас. Як на вашій посаді, так і у ваших соцмережах. Тому деяким нашим міністрам і депутатам потрібно забути про соціальні мережі. Попрацюйте місяць нормально. Ось коли ви зробите щось відчутне – тоді катайтеся на самокатах, запускайте свої YouTube-канали... І кажіть про те, що ви зробили. А не цей шаблонний піар за лекалом", – порекомендував фахівець.

Міністр економіки України Тимофій Милованов

Міністр економіки України Тимофій Милованов

facebook.com/mineconomdev/

Як писав OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Борис Тизенгаузен Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel