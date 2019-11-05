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6 листопада • оновлено в 01:13
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"Бригадир з якого колгоспу?" Милованов нарвався на критику через зовнішній вигляд

1.6т Читати матеріал російською

Міністр економіки України Тимофій Милованов нарвався на критику в мережі через свій зовнішній вигляд.

Так, на своїй сторінці у Facebook Олександр Бабак опублікував фото міністра, помітивши на знімку, ймовірно, погано почищене взуття.

"Добрий день, дядьку! Ви бригадир з якого колгоспу? Я не бригадир – я міністр економіки", – написав він.

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Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

LIGA.net

У коментарях до посту деякі користувачі не помітили проблему. Коли і де було зроблено це фото, Бабак не уточнив, проте під повідомленням заявив, що міністр представляє владу і його зовнішній вигляд є неналежним.

"Бригадир з якого колгоспу?" Милованов нарвався на критику через зовнішній вигляд

Facebook Олександр Бабак

"Бригадир з якого колгоспу?" Милованов нарвався на критику через зовнішній вигляд

Facebook Олександр Бабак

"Бригадир з якого колгоспу?" Милованов нарвався на критику через зовнішній вигляд

Скрін коментарів до посту

"Бригадир з якого колгоспу?" Милованов нарвався на критику через зовнішній вигляд

Скрін коментарів до посту

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Андрій Задорожний разом зі своїм колегою вивчали на пленарному засіданні Верховної Ради книгу про "секрети молодості".

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Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мятый порох в рваных носках, чугункин в подвернутых джинсах, милованов продолжает традиции
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