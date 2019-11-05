"Бригадир з якого колгоспу?" Милованов нарвався на критику через зовнішній вигляд

Міністр економіки України Тимофій Милованов нарвався на критику в мережі через свій зовнішній вигляд.

Так, на своїй сторінці у Facebook Олександр Бабак опублікував фото міністра, помітивши на знімку, ймовірно, погано почищене взуття.

"Добрий день, дядьку! Ви бригадир з якого колгоспу? Я не бригадир – я міністр економіки", – написав він.

Тимофій Милованов LIGA.net

У коментарях до посту деякі користувачі не помітили проблему. Коли і де було зроблено це фото, Бабак не уточнив, проте під повідомленням заявив, що міністр представляє владу і його зовнішній вигляд є неналежним.

Facebook Олександр Бабак

Facebook Олександр Бабак

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Андрій Задорожний разом зі своїм колегою вивчали на пленарному засіданні Верховної Ради книгу про "секрети молодості".

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