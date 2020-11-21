Милованов став радником Єрмака

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов уже деякий час є позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook. Так економіст прокоментував новину "УП" про нібито його призначення на цю посаду, але з уточненням, що обіймає її, не отримуючи кошти.

"Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака. І що це означає? Ви всі знаєте, які виклики стоять перед державою: COVID-19, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями. Сподіваюся, що мої знання стануть корисними найвищому керівництву України", – уточнив Милованов.

Він додав, що напередодні в п'ятницю просто не надав виданню підтвердження чи коментаря щодо свого можливого призначення радником Єрмака, хоча до нього й зверталися.

Тоді як у коментарях до власного посту ексміністр висловив думку, мовляв, "було б некоректно давати новину одному ЗМІ, а не всім".

Водночас Милованов запевнив, що досі лишається президентом Київської школи економіки.

Скриншот Facebook Тимофія Милованова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив про необхідність почати друкувати гроші через критичну ситуацію, що склалася в Україні.