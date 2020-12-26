Милованов "спалив" красномовним фото вплив ОП на уряд Шмигаля

Радник голови Офісу президента Тимофій Милованов звинуватив ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна у брехні. Він назвав його маніпулятором.

За словами Милованова, Омелян створює фейки, а його методи не відрізняються від відомого видання Russia Today. Про це чиновник написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ось приклад. Він бере моє фото дня, яке ми зробили сьогодні після наради. Коли всі вже розійшлися, але кілька людей залишилися працювати над окремими питаннями і пише "такого не було навіть за Януковича. Прем'єр-міністр чекає заступника голови Офісу", – сказав Милованов.

Пост Милованова Скриншот

Варто відзначити, що раніше радник голови ОП опублікував знімок, на якому зображені він, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заступник міністра розвитку економіки Світлана Панаіотіді і радник прем'єр-міністра Наталія Бойко. На фото видно, що всі вони сидять за одним столом у кабінеті заступника голови Офісу президента Юлії Свириденко.

Радник голови ОП опублікував знімок Facebook Милованова

Так, чиновник зазначив, що "для маніпуляторів типу Володимира Омеляна – ніхто не чекає заступника голови Офісу, у нас тут своя нарада".

Нагадаємо, Омелян на своїй сторінці в Facebook вказав, що фото Милованова – приклад того, що урядом України керує Банкова. За його словами, такого не було навіть за часів Януковича чи Кучми.

Омелян заявив, що урядом України керує Банкова Скриншот

Пізніше Милованов знову вирішив різко відповісти ексміністру інфраструктури. Він зробив гумористичний колаж і опублікував його на сторінці в мережі.

Пост Милованова у відповідь Омеляну Скриншот

Колаж Милованова Facebook Милованова

У коментарях до цього посту Омелян порадив чиновнику припинити істерику і зайнятися роботою.

"Прем'єр-міністр не повинен і не має права сидіти в кабінеті заступника керівника Офісу президента і смиренно чекати, коли вона з'явиться. А Вам, перед тим, як називати мене Раша Тудей, доцільно припинити ходити на НьюзВан. Шкода, що професор американського університету та керівник Київської школи поводиться як радник Єрмака", – зазначив ексміністр інфраструктури.

Коментар Омеляна Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд почав розглядати справу проти Омеляна на 30,5 млн гривень. На ньому був озвучений обвинувальний акт.