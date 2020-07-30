Вивезли в ліс під Умань: Милованов показав нове фото з лопатою
Колишній міністр економіки України Тимофій Милованов опублікував фото з лісу під Уманню з лопатою.
Знімком президент Київської школи економіки поділився на своїй сторінці в Facebook 30 липня, написавши: "Фотка дня".
Ексміністр додав: "Підбиваємо підсумки аграрної реформи з Всеукраїнською Аграрної Радою". Місце зйомки Милованов уточнив у коментарях.
"Вас все-таки вивезли в ліс?" "Сподіваюся, що це ви реформу викопуєте", "Так ось хто того терориста в лісі сховав", "Неефективна економіка – з 11 тільки 1 працює", – написали під постом користувачі мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимофій Милованов запропонував три речі, які повинна ухвалити влада, щоб вивести Україну з кризи на тлі спалаху коронавірусу.