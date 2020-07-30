Вивезли в ліс під Умань: Милованов показав нове фото з лопатою

Колишній міністр економіки України Тимофій Милованов опублікував фото з лісу під Уманню з лопатою.

Знімком президент Київської школи економіки поділився на своїй сторінці в Facebook 30 липня, написавши: "Фотка дня".

Ексміністр додав: "Підбиваємо підсумки аграрної реформи з Всеукраїнською Аграрної Радою". Місце зйомки Милованов уточнив у коментарях.

Facebook / Тимофій Милованов

"Вас все-таки вивезли в ліс?" "Сподіваюся, що це ви реформу викопуєте", "Так ось хто того терориста в лісі сховав", "Неефективна економіка – з 11 тільки 1 працює", – написали під постом користувачі мережі.

Скриншот

Коментарі до посту. Скриншот

Коментарі до посту. Скриншот

Коментарі до посту. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимофій Милованов запропонував три речі, які повинна ухвалити влада, щоб вивести Україну з кризи на тлі спалаху коронавірусу.