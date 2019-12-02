Головна Новини
3 грудня • оновлено в 06:47
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"ФОПи, підійміть мені повіки!" Милованов насмішив українців "фоткою дня"

2.4т
Читати матеріал російською

Міністр економічного розвитку та торгівлі України Тимофій Милованов поділився іронічним фото в соцмережі.

Знімок, зроблений на одній із вулиць української столиці, він опублікував на своїй сторінці у Facebook. При цьому на фото очі політика практично закриті.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

LIGA.net

"ФОПи, підійміть мені повіки!" Милованов насмішив українців "фоткою дня"

Facebook Тимофій Милованов

Новини
"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок

"Фотка дня. З першим снігом у Києві", – з гумором написав він у пості. Відзначимо, 2 грудня в столиці випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на фотографію. "Ви так втомилися, що спите", "Фотка вогонь! Спецом тролиш?" "ФОПи, підійміть мені повіки!" – пишуть у коментарях.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимофій Милованов зізнався, що починав свою кар'єру з продажу квітів на Житньому ринку на Подолі в Києві.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України фотографии курйоз соцмережі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ДБ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги