"ФОПи, підійміть мені повіки!" Милованов насмішив українців "фоткою дня"

Міністр економічного розвитку та торгівлі України Тимофій Милованов поділився іронічним фото в соцмережі.

Знімок, зроблений на одній із вулиць української столиці, він опублікував на своїй сторінці у Facebook. При цьому на фото очі політика практично закриті.

Тимофій Милованов LIGA.net

Facebook Тимофій Милованов

"Фотка дня. З першим снігом у Києві", – з гумором написав він у пості. Відзначимо, 2 грудня в столиці випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на фотографію. "Ви так втомилися, що спите", "Фотка вогонь! Спецом тролиш?" "ФОПи, підійміть мені повіки!" – пишуть у коментарях.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимофій Милованов зізнався, що починав свою кар'єру з продажу квітів на Житньому ринку на Подолі в Києві.

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