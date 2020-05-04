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5 травня • оновлено в 11:45
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Сергій Фурса
Сергій Фурса
Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Всі статті автора

Миллионы Тимошенко: опыт Коломойского так ничему не научил

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Ляшко лузер. Чтобы объяснить свои дома и активы он типа выигрывал в лотерею какие-то смешные сотни тысяч. Жалкий неудачник. Вот Тимошенко сразу выиграла в каком-то американском суде сразу сотни миллионов, причем на этапе досудебного урегулирования. Непонятно у кого. Непонятно за что. Вернее, у непонятной фирмы, которая почему то решила компенсировать Тимошенко политические репрессии. До этого она же компенсировала что-то депутату Власенко, очень не чужому человеку для Тимошенко. Вот так работают профессионалы. И теперь все вопросы, как так, что Тимошенко всю жизнь борется с олигархами, а в итоге живет в Конче-Заспе не имеют смысла. Потому что вот так можно. Борешься с несправедливостью, а тебе еще и сотни миллионов доплачивают во имя справедливости. Наверное, сами олигархи и компенсируют. Ведь логично. Тимошенко борется с ними не щадя живота своего, страдает от их произвола, потом подает в суд на них и они ей выплачивают. Все гениальное просто.

А потом не спрашивайте, проголосует ли Тимошенко за антиколомойский закон....

Опыт Коломойского, который теперь не может покинуть пределы Украины, что плохо отмывать деньги на территории США, похоже ничему не научил Тимошенко. Отмывание денег в США – большое преступление. И, кажется, кто-то теперь еще более рьяно будет бороться за русский мир, потому как путешествовать в цивилизованный будет очень сложно, ведь можно будет легко не вернуться домой, а отправиться прямо в гости к старому знакомому Павлу Лазаренко в компании с агентами ФБР.

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Автор
Сергій Фурса Сергій Фурса
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Сергея Фурсы
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Комментарии на сайте не модерированы
Столяр Олександр
Столяр Олександр
Юля поняла что политического будущего у нее нет и теперь ничто не мешает ей легализоваться в миллионеры. Терять то больше нечего. Вот теперь пусть "утрутся" те кто так рьяно агитировал и голосовал за Юлю.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Она ведь так страдала за Украину при Лазаренко,заслужила от пензию.
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Баринов Николай
Баринов Николай
А что , Фурса думает что американские суды такие же как в украине?
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