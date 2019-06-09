Мільйони за місце в списку: партія "Слуга народу" потрапила в гучний скандал

Підприємець і волонтер з Дніпра Олександр Редька розповів, що партія "Слуга Народу" президента України Володимира Зеленського вимагає гроші від потенційних кандидатів за місця в списках.

Він написав про це на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що за висунення у мажоритарних одномандатних округах або за списком збирають від 300 тисяч до 2 млн доларів.

"Викликали до штабу Дніпра на співбесіду. Куратор повідомив мені, що мажоритарники за висунення від партії "Слуга народу" платять по 300 тисяч доларів. Я не повірив і сказав, що хабарів не даватиму, тільки відкриті офіційні платежі на передвиборну кампанію, якщо платять всі мажоритарники. До мене швидко втратили інтерес, хоч я і намагався розповісти ідеї, бачення, поділитися досвідом життя в розвинених країнах Азії, але мене перебивали", — розповів він.

Лист від"Слуга народу"

За словами підприємця, інформацію про вимагання хабарів від партії він чув від своїх знайомих. Деяким пропонували дати хабар у розмірі 2 мільйони доларів.

"За місце в Парламенті збирають 300 тисяч доларів за висунення по мажоритарці, а за місце в списку партії збирають 2 мільйони доларів (2 людини повідомили, яким довіряю і які озвучили ці цифри), тому для мене очевидно, що депутати від партії "Слуга народу" працюватитимуть не на зарплату. Це 100% факт", — додав він.

Деякі в мережі підтвердили все, що описав підприємець. Зокрема, людям приходить відповідь у вигляді листівки "ваше резюме і всі матеріали були ретельно вивчені, але якщо до 6 числа вам не подзвонили, значить не пройшов конкурс".

Логотип партії "Слуга народу"

"У резюме, що я виклав на Google Disk видно, що туди ніхто навіть не заглядав. Мене і я думаю не тільки мене, а всіх, просто проігнорували. Грошей мені звичайно ніхто платити не пропонував, тому що я не дійшов до особистої співбесіди, але можна впевнено говорити, що все, що це правда", – відповів користувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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