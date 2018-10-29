Мікрочіпи під шкірою: чому шведи "за"? (відео)

Мікрочіпи під шкірою роблять життя тисяч шведів комфортнішим. Приміром, їм більше не потрібен ключ для вхідних дверей своєї квартири. Утім, захисники персональних даних стурбовані.Коли Ерік Фріск приходить додому, йому не потрібен ключ. Вхідні двері можна відкрити електронним способом. При цьому йому не потрібна магнітна картка чи навіть відбиток пальця. Таємний ключ в нього ось тут: між великим і вказівним пальцями його лівої руки. Це малесенький мікрочіп, трохи менший двох сантиметрів, який Ерік імплантував під шкіру. Його дівчину нещодавно теж "прочіпували" - як кажуть шведи. Тож, нині вони можуть не лише відчиняти вхідні двері, але й, приміром, у такий спосіб надавати для контролю квитки на поїзд. І це лише початок. Дивіться, як це працює.