Миколаївщина потужно представила свій потенціал на україно-білоруському форумі

Делегація Миколаївської області була найбільшою, представивши потенціал області під час роботи Першого форуму регіонів України і Білорусі, який відбувся 25-26 жовтня в білоруському місті Гомель за участю президентів обох країн - Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.

Основною метою форуму був розвиток політичних, економічних і гуманітарних зв'язків між двома країнами, розширення міжрегіонального співробітництва та представлення економічного потенціалу регіонів. Делегацію від Миколаївщини очолила директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації Марина Васильєва, також до складу делегації увійшли представники Миколаївської обласної ради - перший заступник голови облради Андрій Кротов, депутати обласної ради Надія Боднар і Геннадій Рубський, керівник РТПП Миколаївської області Ігор Катвалюк, представники Миколаївського міськвиконкому (директор департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко), ряду навчальних закладів (Миколаївський Національний аграрний університет і Академія дитячої творчості), бізнесу (сільгоспвиробники ТК "Агрофьюжн", ЗАТ "Зоря Інгулу", туристична компанія "Лідер Тур") та інші.

Перший день Форуму розпочався з роботи 7-го засідання Білорусько-Української консультаційної Ради ділового співробітництва, під час якого обговорили питання розширення торговельно-економічного співробітництва двох країн.

Крім того, члени делегації взяли участь у роботі тематичної секції українсько-білоруського співробітництва в галузі освіти і молодіжної політики, офіційної зустрічі з керівництвом Гомельського міськвиконкому. Під час цих заходів і В2В зустрічей піднімалися питання міжрегіонального співробітництва.

"У рамках Форуму відбулася виставка регіонів України та Білорусі, на якій було представлено понад 100 підприємств із 17 областей України. Наша область була представлена ​​виставковою експозицією "Миколаївщина запрошує до співпраці", яка, зізнаюся, викликала великий інтерес білоруської сторони. Впевнена, через деякий час ми побачимо конкретні результати домовленостей про співпрацю в різних напрямках", - зазначила Марина Васильєва.

26 жовтня в засіданні Форуму взяли участь Президент України Петро Порошенко і Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. Лідери наголосили на важливості для обох країн розвивати міжрегіональне торгово-економічне, інвестиційне співробітництво, співпрацю в галузі культури, освіти і науки.

У своїй промові Олександр Лукашенко висловив подяку миколаївським лікарям за надану допомогу пасажирам, постраждалим громадянам Білорусі в ДТП, яке сталося цього літа на Миколаївщині.