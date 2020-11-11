Микола Скорик як мер Одеси доб'ється того, щоб усіх винних у трагедії 2 травня було покарано, – Бойко

Співголова "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко впевнений, що кандидат у мери Одеси Микола Скорик доб'ється справедливості у справі 2 травня.

Про це він заявив 10 листопада в Одесі, де разом зі Скориком зустрічався з жителями міста – родичами загиблих під час пожежі у Будинку профспілок, передає пресслужба ОПЗЖ.

"ОПЗЖ послідовно протягом усього часу з моменту трагедії в Одесі вимагає розслідування й покарання винних. Усі, хто винен у загибелі людей 2 травня, мають постати перед судом, а пам'ять про загиблих потрібно увічнити. І я вірю, що Микола Скорик, ставши мером міста, це зробить", – сказав Юрій Бойко.

"Такі трагедії та злочини не мають терміну давності. Влада всіляко гальмує розслідування трагедії, тому що результати можуть виявитися дуже незручними для неї. Як би вона не покривала тих, хто підпалив Будинок профспілок, хто добивав людей, які намагалися вибратися з палаючої будівлі, ми доведемо справу до кінця. Я вірю, що справедливе розслідування буде обов'язково, і всіх винних у загибелі майже пів сотні людей буде покарано", – заявив Юрій Бойко.

Співголова партії зазначив, що Микола Скорик, як кандидат у мери Одеси, ставить перед собою амбітні цілі – домогтися для міста та його жителів справедливості.

"Там загинув і мій друг. Встановити пам'ятник загиблим у тій страшній трагедії – для мене справа честі. Коли винні постануть перед судом і відповідатимуть за скоєне – це будуть головні слова, які Одеса давно хотіла почути", – сказав Микола Скорик.