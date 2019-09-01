Суть пакету законів від Зеленського проста: парламент не має жодного імунітету і можливостей контролю, президент одноосібно призначає керівників силових відомств, підпорядковує собі Нацгвардію, створює - теж одноосібно - регулюючі органи.
Голосуватимуть за це депутати, які в ефірі визнають, що не знають ні що таке АРМА, ні що таке САП. Дехто здогадується, що таке НАБУ.
Навіщо це людині, яка і так має беззаперечну більшість у Верховній Раді? Відповідь очевидна: наперед знищити будь-які спроби опозиції отримати суспільну підтримку.
Коли в Україні суспільство проявляє незадоволення? Вірно, коли є загроза незалежності України. Отже, все, що відбувається зараз - звичайна підготовка до повернення України у російську сферу впливу.
Але є одне "але", як каже один відомий персонаж. Одні бачать дружбу з Росією у тому, що знову серіали туди продаватимуть, а інші , тобто сама Росія - у тому, що ці серіали немає сенсу навіть робити у Києві, якщо є Москва)))
Про серіали - звичайно, метафора.
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