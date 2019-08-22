Українська демократія.

Зверху- запропоноване розташування фракцій у Парламенті України. Знизу- у Європарламенті. У нас влада спереду, опозиція на галірці, у них- усі партії, незалежно від кількості депутатів і належності до влади рівні.

Не думаю, що такий підхід прикрашає Україну, особливо, коли на це дивитимуться з дипломатичної ложі гості із справді демократичних країн. Те саме - розподіл квот у комітетах. Так, він має бути квотним. Але ,коли владна партія немотивовано і без пояснень визначає скільки людей у якому комітеті має бути- це несправедлива маніпуляція демократією.

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