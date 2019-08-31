Батько шоумена і екс-фельдшер: що відомо про людину Зеленського Радуцького

Новообраний народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький, котрому пророкують пост глави МОЗ України, є батьком українського шоумена і одного Потапа Максима Радуцького, а також колишнім фельдшером.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися більше подробиць про нового можливого міністра охорони здоров'я України.
Михайло Радуцький
facebook.com/mihail.radutsky
Нардеп народився в Києві, закінчив Київське медичне училище №2 (зараз — Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося) за фахом фельдшер швидкої допомоги. У 2007 році отримав диплом Національного університету фізкультури і спорту, де навчався за спеціальністю "фізична реабілітація".
У 1987 році ще під час навчання в училищі працював фельдшером в бригаді швидкої допомоги. А в 1989 році заснував кооператив "Київконцерт", який займався організацією концертів у Києві, де обіймав посаду заступника директора. Цією діяльністю він займався до 1993 року разом з Дмитром Гордоном.
У 1993 році Михайло Радуцький разом з друзями заснував медичний центр "Борис". Цікаво, що серед засновників був і Гордон, який через деякий час вийшов з бізнесу.
З 1994 по 2004 рік був комерційним директором, заступником директора ТОВ "Борис", а з 2004 року є президентом ТОВ "Борис".
На початку 2019 року продав клініку Борис мережі Добробут.
Михайло Радуцький
facebook.com/radutsky
Михайло Радуцький
facebook.com/radutsky
Михайло Радуцький
facebook.com/radutsky
Що стосується політичної діяльності, з 1 вересня 2014 року по 28 грудня 2015 року він був заступником голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. А далі був призначений радником голови КМДА Віталія Кличка.
У 2019 на позачергових парламентських виборах в Верховну Раду обраний народним депутатом від партії Слуга народу, №18 у виборчому списку.
30 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького позаштатним радником.
Михайло Радуцький
facebook.com/radutsky
Від одружений на Людмилі Радуцький і має сина Максима, який є засновником закладів Mozgi Bar і City Beach Club.
Михайло Радуцький з родиною
facebook.com/radutsky
Михайло Радуцький на весіллі Потапа і Насті Каменських
facebook.com/radutsky
Потап і Максим Радуцький
facebook.com/radutsky
Максим Радуцький
facebook.com/radutsky
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Незважаючи на те, що Михайло Радуцький в декількох інтерв'ю спростовував наміри зайняти цей пост, вже через три місяці він може його очолити. Цей період йому необхідний, "щоб привести у порядок справи по бізнесу" для заповнення декларації. Зоряна Скалецька, яка зараз є головою міністерства, швидше за все стане його заступником. Відзначимо, що в скандальному листуванні він назвав колишню дружину нардепа від БПП Олександра Черненко "своєю людиною".
Раніше Нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький попався на скандальній листуванні в Раді, за що його висміяли.
Пізніше "слуга народу" виправдався за матюки СМС в Раді.
Крім того, Радуцький розкрив плани "Слуги народу" по медреформу.
А Супрун закотила істерику через можливе міністра Зеленського. Але її жорстко взяли в облогу через цих звинувачень.
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