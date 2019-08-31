Батько шоумена і екс-фельдшер: що відомо про людину Зеленського Радуцького

Новообраний народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький, котрому пророкують пост глави МОЗ України, є батьком українського шоумена і одного Потапа Максима Радуцького, а також колишнім фельдшером.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися більше подробиць про нового можливого міністра охорони здоров'я України.

Михайло Радуцький facebook.com/mihail.radutsky

Нардеп народився в Києві, закінчив Київське медичне училище №2 (зараз — Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося) за фахом фельдшер швидкої допомоги. У 2007 році отримав диплом Національного університету фізкультури і спорту, де навчався за спеціальністю "фізична реабілітація".

У 1987 році ще під час навчання в училищі працював фельдшером в бригаді швидкої допомоги. А в 1989 році заснував кооператив "Київконцерт", який займався організацією концертів у Києві, де обіймав посаду заступника директора. Цією діяльністю він займався до 1993 року разом з Дмитром Гордоном.

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У 1993 році Михайло Радуцький разом з друзями заснував медичний центр "Борис". Цікаво, що серед засновників був і Гордон, який через деякий час вийшов з бізнесу.

З 1994 по 2004 рік був комерційним директором, заступником директора ТОВ "Борис", а з 2004 року є президентом ТОВ "Борис".

На початку 2019 року продав клініку Борис мережі Добробут.

Михайло Радуцький facebook.com/radutsky

Михайло Радуцький facebook.com/radutsky

Михайло Радуцький facebook.com/radutsky

Що стосується політичної діяльності, з 1 вересня 2014 року по 28 грудня 2015 року він був заступником голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. А далі був призначений радником голови КМДА Віталія Кличка.

У 2019 на позачергових парламентських виборах в Верховну Раду обраний народним депутатом від партії Слуга народу, №18 у виборчому списку.

30 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького позаштатним радником.

Михайло Радуцький facebook.com/radutsky

Від одружений на Людмилі Радуцький і має сина Максима, який є засновником закладів Mozgi Bar і City Beach Club.

Михайло Радуцький з родиною facebook.com/radutsky

Михайло Радуцький на весіллі Потапа і Насті Каменських facebook.com/radutsky

Потап і Максим Радуцький facebook.com/radutsky

Максим Радуцький facebook.com/radutsky

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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