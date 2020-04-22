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22 квітня • оновлено в 13:08
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Саакашвілі може стати віцепрем'єр-міністром з питань реформ: в "Слузі народу" підтвердили

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Екс-главу Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхаела Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряд Дениса Шмигаль.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. За її словами, зараз кандидатура обговорюється у фракції. Голосування щодо нього може бути вже в п'ятницю, 24 квітня.

"Обговорення кандидатури буде відбуватися поетапно. Зараз же проходить сигнальне голосування в чатах груп. Виникають додаткові питання, тому ми вирішили до винесення питання додатково зустрітися фракцією, задати Саакашвілі питання", – підкреслила Кравчук.

Вона також додала, що вносити кандидатуру Саакашвілі буде президент Володимир Зеленський. Поки офіційного документа в порядку денному немає, але ймовірність призначення 24 квітня зберігається.

"Одне засідання буде присвячено прийняттю законопроектів і постанов. А друге, що ініціюють депутати по обговоренню ТСК, там можемо додати кадрове питання. Ідея появи Саакашвілі в Кабінеті міністрів – він повинен бути в хорошому сенсі тараном для реформ в країні", – підкреслила Кравчук.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Можем прислать Горбачева в подмогу)))))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
мы сакавили не выбирали,вы там ваще того?
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