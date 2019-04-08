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Михайло Лев
Михайло Лев
Голова правління ГО «Центр політико-правових досліджень», адвокат, громадський та політичний діяч Всі статті автора

Розчарованих більше! Підсумки першого туру

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Офіційні результати першого туру виборів досі не оголошені, та про двох переможців вже відомо - це діючий Президент Петро Порошенко і талановитий актор, але досі невідомий політик Володимир Зеленський.

Президентські вибори 2019 року стали справжньою інтригою і цікавою кампанією, яка точно увійде у підручники політтехнологій. Кампанією з найбільшою за всю історію кількістю кандидатів, демократичною опозицією, яка, об’єднавшись, зруйнувала міф про трьох гетьманів, та появою інституту політичної відповідальності.

Давайте коротко розберемось - такі результати є несподіванкою чи, швидше, закономірністю, та хто з кандидатів спрацював найефективніше на цих виборах.

Почнемо з діючого Президента Петра Порошенка

Якби ті знання, досвід, системність і цілеспрямованість Петра Олексійовича та на розвиток країни впродовж останніх 5 років, ми б зараз мали переможця у першому турі та економічний стрибок рівня країн "азійських тигрів". Але, на жаль, не судилося. Насправді вихід Петра Олексійовича у другий тур вже є для нього безумовною перемогою і результатом заздалегідь продуманої та вдалої політичної гри одночасно на декількох полях опонентів + звісно гучні досягнення 5-літнього правління: отримання Томосу, безвіз, вдала міжнародна і санкційна політика.

Командою ПП було зроблено все, щоб об’єднання демократичних сил не відбулося. Це й "окрема" позиція Романа Безсмертного, і поява електоральних двійників, це і мільйони доларів, витрачених на дискредитацію об’єднавчих процесів та особисто А. Гриценка. В результаті маємо 6.91 % за єдиного кандидата А. Гриценко, замість 12-15%.

Володимир Зеленський - кандидат "проти всіх".

Насправді Зе найбільш невідомий у сенсі політика кандидат, який став символом вираження протесту громадян проти старої політичної еліти та чиновників. Всі, хто хотіли дати ляпас Петру Олексійовичу, Юлії Володимирівні, Юрію Бойко чи будь-кому з діючих політиків, зробили це шляхом голосування за В. Зеленського. На жаль, такий вчинок є більше емоційним, аніж виваженим і обдуманим. Та наскільки згубними можуть бути наслідки такого волевиявлення ми зможемо оцінити вже після інавгурації та перших рішень.

Тож, насправді результати першого туру є досить логічними, закономірними та навіть у чомусь позитивними для України. Люди не сприйняли й не повірили у той популізм і нові курси, які пропонували старі політики, які 28 років ходять по колу і на кожних виборах обіцяють одне і теж саме, а вже на другий день після виборів забувають про свої зобов’язання перед виборцями та починають служити особистому інтересу і "золотому тельцю".

Шанс на зміни восени. ДумайТе!

Всі ми маємо зробити важливі висновки з цієї президентської кампанії та максимум для оновлення наступного парламенту. Щоб весь цей "політичний нафталін" і популізм відійшов у минуле, щоб до влади прийшли професійні люди, основною метою яких буде не набиття кишень, лобіювання інтересів олігархів, нехтування законів і регламентів, а служіння Україні та своїм співгромадянам. Незалежно від результатів цих виборів, у жовтні Україна матиме шанс отримати професійний, чесний і гідний парламент, який зможе поставити будь-якого Президента в рамки закону і верховенства права.

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Особи
Анатолій ГриценкоПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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