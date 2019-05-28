Одеська область настільки ж складна в управлінні як і перспективна. Але кожна криза насправді криє в собі також великі можливості для ривка у розвитку. Аналітика, яку матимете можливість побачити нижче – це моніторинг наявного стану Одеської області і, що головне, пропозиції першочергових кроків для виходу на сталий високий розвиток.

Одеса потребує радикальних змін і швидких рішень!

Першочергові кроки:

Акумулювання бюджетних коштів через ревізію земельних відносин (розділ ІІІ) та економіки (розділ ІІ)

Звуження впливу кримінальних структур на владу та зменшення рівня злочинності, рейдерства та вимагання (розділ І)

Швидке відновлення інфраструктури (розділ IV)

Встановлення паритетності у розподілі бюджетного фінансування районів

Ефективна кадрова політика

Зміна політичного керівництва на місцях.

І. Найбільш криміногенний регіон України

Хоча за загальними показниками злочинності Одеська область знаходиться в середині рейтингу областей України, практично усі гучні напади на активістів відбулись саме в Одесі.

Червень 2017 – напад на журналістку Світлану Підпалу

Вересень 2017 – напад на активістку Аліну Радченко

7 лютого, 1 та 24 травня 2018 – напади на активіста Сергія Стерненка, останній з яких завершився вбивством одного з нападників.

Червень 2018 – напад на активіста Віталія Устименка

Вересень 2018 – напад на волонтера Андрія Вагапова

Серпень 2018 – спроба вбивства активіста Олега Михайлика

Вирішення проблеми

Відокремлення кримінальних структур від органів влади та правоохоронних органів: проведення позачергових місцевих виборів в Одесі, заміна керівників Нацполіції, обласної прокуратури та управління СБУ;

Перекриття шляхів контрабанди та наркоторгівлі;

Видворення з України усіх "смотрящих", "ворів в законі" і т.д., які є громадянами іноземних держав;

Відкриття кримінальних проваджень та швидке розслідування щодо основних фігурантів "ОПГ".

ІІ. Регіон економічної стагнації

Згідно статистичних даних у 2018 р. Одеська область загалом була на 21 місці з 24:

Промислове виробництво - -8.2% у порівнянні з 2017 р. (23 місце з 24)

Сільське господарство - +0.5% (22 місце)

Прямі іноземні інвестиції - -0.5% (17 місце) – основні інвестори з Республіки Кіпр

Зовнішня торгівля товарами - -1.6% (22 місце)

Область є фактично джерелом сировинної продукції. Згідно звіту голови ОДА за 2018 р. 7 з 10 найбільших інвестиційних проектів в області стосувались експорту зернових та технічних культур.

Вирішення проблеми

Акцент на розвитку туристичної сфери

Програми підтримки переробки с/г продукції

Створення спільних державно-приватних кооперативів

Відновлення роботи Одеського ОПЗ

Залучення інвестицій у відновлювальну енергетику, машинобудівну та хімічну галузі.

ІІІ. Тіньовий ринок землі

Одеська область - найбільша за площею область України.

1. Загальна площа земель державної власності, які обробляються без договорів – більше 100 тис. га за які сплачується від 3 до 6 % орендної плати за "сірими" тимчасовими угодами.

Згідно проведених земельних торгів Геокадастром в Одеській області середня орендна ставка – 16 %. За цими показниками проведення аукціонів на земельні ділянки дасть додатково понад 500 млн. грн. орендної плати у рік, які надходитимуть у місцевий бюджет.

2. Невитребувані паї та землі комунальної власності, якими наразі самовільно розпоряджаються РДА – понад 30 тис. га при забезпеченні конкурентних засад оренди забезпечать ще близько 200 млн. грн. надходжень у рік.

3. Ставка орендної плати за паї в Одеській області одна з найнижчих в Україні і становить в середньому 975 грн./га, хоча право оренди на землю державної власності на аукціонах продається по ціні в середньому 4 000 грн./га.. При збільшенні орендної плати за паї до рівня орендної плати за землю державної власності надходження ПДФО збільшиться на 1,4 млрд. грн.

Вирішення проблеми

Негайна інвентаризація земель державної власності

Проведення аукціонів з продажу прав оренди на земелю

Інвентаризація земель, підпорядкованих державним та комунальним установам, підприємствам та організаціям

Виведення з тіні орендної плати за паї та стимулювання до її росту

IV . Реформа інфраструктури

Основним проектом останніх років в Одеській області була реконструкція траси Одеса-Рені. САД в Одеській області проводило тендери на майже 3,5 млрд грн., де середня вартість ремонту 1 км. дороги становила близько 16 млн. грн. при середній ціні по Україні у 10 млн.грн. Підрядниками у виконанні робіт були:

ТОВ "БК "Дорлідер"

ТОВ "Ростдорстрой"

ТОВ "Березівкаагрошляхбуд"

ТОВ "Евродор"

Усі зазначені фірми фігурують у десятках кримінальних проваджень.

Окрім того, Одеською ОДА було утворене ДП "Служба місцевих автомобільних доріг", зареєстроване у листопаді 2018 р., де в.о. директора – заступник голови САД в Одеській області. Фінансування установи передбачається з обласного бюджету та за рахунок державної субвенції, загалом на суму 650 млн. грн..

Вирішення проблеми

Зміна менеджменту уповноважених установ

Підвищення рівня конкуренції та контролю, запрошення підрядників з інших регіоні

Підвищення якості контролю за експлуатацією доріг, встановлення додаткових вагових комплексів на дорогах державного значення .

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