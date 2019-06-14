Независимая группа макроэкономического анализа и прогноза Ukraine Economic Outlook сформулировала 10 ключевых вопросов экономической повестки дня политических партий, баллотирующихся в парламент на досрочных выборах.

Дело в том, что только две из ведущих пяти политических партий страны опубликовали то, что можно назвать краткими тезисами их экономических программ.

По прежнему партии не предъявляют "до выборов" своего внятной экономической идеологии за чес неизбежно следует разочарование их же сторонников после выборов.

В высказываниях политических лидеров по-прежнему "блуждают" старые заезженные слоганы экономической политики типа "снижения тарифов" и "борьба с коррупцией"…

В то же время, на повестке дня у нашей страны стоят совершенно очевидные, назревшие и даже перезревшие экономические реформы, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужны стране. Это совершенно очевидные экономические свободы которых ждет население.

И столь же очевидное снятие барьеров, которых ждет бизнес.

Новини Украина и Япония подписали договор о сотрудничестве в финансовой сфере

Экономисты Ukraine Economic Outlook решили обобщить 10 вопросов по экономике которые избирателям и спонсорам нынешних выборов не грех задать "своим" политикам ДО того, как они зайдут в новый парламент. Чтобы они хотя бы знали, ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ ЖДЕТ ОТ НИХ СТРАНА.

#1 Каким должен быть уровень налогообложения в ВВП?

(задайте и своему кандидату)

Вопрос фискального процента ВВП -- во всех странах Европы и Америки -- центральный вопрос экономической повестки дня всех выборов.

Доля налогообложения в ВВП которую принято называть этим термином -- это всегда результат разумного компромисса или общественного договора в обществе. При этом социалисты (левые партии) обещают своим избирателям повысить пенсии и соцвыплаты (в т. ч. эмигрантам) честно признаваясь что при этом придется для всех немножко поднять налоги. Правые же политики обещают снизить налоги до необходимого минимума, чтобы ускорить экономический рост и рост благосостояния своих избирателей.

Ведь чем меньше денег будет отобрано у предпринимателей в виде налогов -- тем больше останется у них на руках и тем больше они смогут инвестировать (в т. ч. в создание новых рабочих мест). Правда, при этом придется сократить те госрасходы (включая избыточную социалку), которые поддаются сокращению.

Знать за какой именно БАЛАНС ты выступаешь -- ОБЯЗАННОСТЬ любого современного политика.

Те, кандидаты, которые НЕ ЗНАЮТ ответа на этот важнейший вопрос, может и хорошие люди -- но, совершенно очевидно, невежды в экономике.

#2 Какими должны быть подоходный налог и ЕСВ на зарплату?

#2 задайте своему кандидату вопрос о том, какими он видит налоги на личные доходы? И, возможно, вы услышите в ответ, что "богатые должны платить больше!"

Возможно, вы увидите перед собой поклонников "прогрессивной шкалы" налогообложения, что по мнению их сторонников привела бы к большему "равенству" и "справедливости"!

Гоните тогда взашей такого "латентного социалиста"!

А перед этим напомните что в Украине уже 3 года лежит на полке Либеральный налоговый кодекс, предусматривающий единую ставку 10% налога на зарплату и 20% ЕСВ вместо нынешних 19,5 и 22%...

Напомните такому кандидату или партии, что глобальный мир конкурирует за "богачей" и "инвесторов" наоборот "снижая", а не повышая им налоги иначе они, как и предприниматели уходят в офшоры!

Что последним кто ввел 90% подоходный налог для миллионеров и "олигархов" — был французский президент Оланд — и буквально за месяц сотни богатейших людей Франции, получили британские паспорта чтобы платить налоги по ставкам вдвое ниже!

Напомните таким социалистам, выступающим за "большее равенство" и "большую социальную справедливость", что из-за таких умников как он предприниматели нашей страны большей половине из вас платят зарплату в конвертах...

И помните: идеальный расчет компромиссных ставок всех налогов уже существует (НДФЛ-10%, ЕСВ -20%, НнВК-15%, НДС-15%).

Задайте вопрос своему депутату, чтобы хотя бы убедиться, что он знает об этом!

#3 Когда и на каких условиях будет "запущен" НнВК?

Налог на выведенный капитал (Сокращенно НнВК) – один из самых важных и проработанных элементов Либеральной налоговой Реформы (3357), разработанной налоговым комитетом Нины Южаниной и торпедированной Министров финансов Натальей Яресько в 2015 году.

Основная его суть такова: все средства, которые предприятия инвестируют в свои средства производства и основные фонды – не облагаются корпоративным налогом. Более того, предприятия сами определяют сроки амортизации основных фондов и прибыль текущего периода.

За НнВК выступило более 200 отраслевых бизнес-ассоциаций страны, включая Сілку Українських Підприємців (СУП) – на сегодняшний день самую авторитетную из них.

Пункт о немедленном введении НнВК присутствовал к программах всех трех основных кандидатов в президенты: Тимошенко, Порошенко и Зеленского.

Теперь в предвыборной программе "Слуги Народа" на досрочные парламентские выборы присутствует оговорка что НнВК может быть запущен "после изучения всех рисков".

То есть опять пауза.

Поэтому задайте Вашему кандидату в депутаты вопрос "Когда и на каких условиях будет "запущен" НнВК?" Какова его позиция по этому вопросу?

Вопросы к партиям от UEconomic Outlook:

#4 Будет ли запущен биржевой рынок электроэнергии? Или будем вечно жить при Роттердаме+?

Сотни публикаций в СМИ журналистов-расследователей посвящены тому что за схемой "Роттердам+" стоит Ахметов, а НКРЭКП прекратился из независимого органа в коррумпированный рычаг олигархов-владельцев облэнерго с целью установления завышенных тарифов для промышленности и населения. И вот наконец-то Верховная Рада приняла в трех чтениях Закон "О рынке электроэнергии" в соответствии с которым цена на электричество будет определяться на бирже где наконец-то встретиться "весь спрос" и "все предложение" и исходя из 20-процентного профицита производства электроэнергии в стране цена, наконец-то должна пойти вниз…

Дело в то,что при запуске свободного рынка всякий смысл в подсчете себестоимости угля для тепловых станций и его транспортировки просто пропадет! А будет просто РЫНОЧНАЯ цена на электроэнергию, а пресловутый "Роттердам+" просто исчезнет как форма жизни.

Но, новоизбранный президент уже издал Указ, которым предложил отсрочить введение "свободного рынка" на один год (по аналогии с мораторием на запуск рынка земли).

Позиция Президента – это позиция Президента, а вы спросите у своего кандидата в депутаты, как он относится к запуску свободного рынка электроэнергии в Украине, как во всех остальных развитых странах – вдруг узнаете о своем депутате что-то новое…

#5 Когда наконец будет запущен рынок земли? Какие еще могут быть "возражения"?

Тут упрекать новую власть не в чем, тут "старая" отличилась…

Тимошенко, треттируя свой "латентно-социалистический" электорат без малого 18 лет нам доказывает что "земля рідна мати – її не можна продавати". И "электоральное большинство" думая что речь идет о запрете продажи госземель "которые скупят за бесценок олигархи" -- "поддерживает" бабушку украинской политики. А на самом деле речь идет о КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ 7 млн. наших соотечественников свободно распоряжаться (продавать/покупать) принадлежащими им паями. Все страны Балтии, Восточной европы, и даже Россия и Белорусь (!) давно узаконили продажу земли – и нигде ее не "скупили" ни "русские" ни "китайцы" ни "олигархи". Просто в странах где земля – товар и может быть залогом под кредиты – агросектор мощнее кредитуется и развивается быстрее. Только и всего.

Вообще же, на планете осталось только 6 стран, где полностью запрещена продажа земли с/х назначения: это Куба, Венесуэлла, Северная Корея, Конго, Таджикистан и Украина.

Позорный список стран, где крестьяне живут беднее всего.

Не забудьте спросить у своего депутата: как он относится к запуску свободного рынка земли, -- не исключено, что узнаете о нем много нового…

#6 Когда мы начнем бороться с коррупцией экономическими а не карательными методами?

За последние 5 лет в Украине создано пять специализированных антикоррупционных органов, аббревиатуры которых с ходу не вспомнит ни один не то что ни один избиратель, а даже не каждый депутат с опытом-член антикоррупционного комитета Рады. Хотя в экономической науке давно доказано: коррупции нет и не может быть там, где нет чиновника и от его единоличного решения не зависит распределение бюджетных денег – тогда ему просто не за что платить взятки предпринимателям и коррупция в этих секторах экономики исчезает сама по себе.

Эта концепция называется small government – чем меньше государства в экономике – тем меньше коррупции. Чем ниже налоги – тем меньше чиновников, а рынок, он так устроен, что способен отрегулировать себя сам. В бурно развивающемся частном IT секторе экономики нашей сраны нет проблемы взяток – там работают только частные компании что по рыночным ценам продают друг другу товары и услуги и некому и не за что платить взятки, потому что их не регулирует ни один чиновник.

Спросите у наших политиков- кандидатов в депутаты, какой способ борьбы с коррупцией он предпочитает: репрессивный или уход государства и его чиновников по максимуму из экономической деятельности? И вы удивитесь как много еще среди них сторонников "государственного контроля" за "стратегическими отраслями отечественной экономики".

#7 Когда мы наконец откроем наше "небо" для европейских дискаунтеров?

Часто мы слышим в рекламе что Украине по территории – почти идентична Франции. Но во Франции (говорю это как человек что много лет там прожил) летает по 5-10 рейсов в день между всеми "областными центрами" и Парижем. И внутренние авиабилеты на эти перелеты стоят по 50-70 евро, а не по 150-200 как у нас… В чем же дело? Ведь "Боинги" на мировом рынке стоят одинаково для всех (и в лизинг и в аренду). А налоги и авиатопливо во Франции выше и дороже чем у нас. А дело в монополизме. Стоит только открыть рынок "внутренних перелетов" для "визэйров" и "изиджетов" как монополия МАУ рухнет и билет Киев-Одесса будет стоить 30-50 евро как билет Ницца-Париж.

Спросите у вашего депутата, слышал ли он хотя бы об общеевропейском принципе "свободного неба"?

#8 Может мы наконец-то разрешим строить платные автобаны по всей стране всем желающим?

По этому пункту можно говорить долго, а можно сказать в двух предложениях: хотим ли мы слушать каждый год выступления председателя Укравтодора о том, сколько сотен миллиардов гривен ему не хватает в бюджете чтобы сделать нормальные дороги, или осознаем, что рыночная экономика и бизнес за несколько лет способны построить любую сеть самых качественных в мире автодорог в любой стране мира (хоть в Африке, и пример Нигерии это демонстрирует).

Невидимая рука рынка что расставляет все на свои места действует и в этом пункте. Да-да, это и решение "проблемы дорог" которую уже третье десятилетие третье поколение украинских чиновников не знают, как решить. Спросите, знает ли том, как ее решить ваш будущий депутат.

#9 Почему мы не имеем права беспошлинно покупать товаров по интернету до 1000 евро в мес?

Это не о предпринимательстве. Это обо всех нас. О наших "персональных экономических свободах". Мы зарабатываем свои деньги и платим с них налоги. Благодаря тому, что мы живем в ХХI веке мы покупаем товары благодаря интернету на глобальном рынке. Правительство с фискальной целью с каждым годом снижает и снижает эту нашу свободу. Сегодня она ограничена 150 евро в месяц. Но есть планы облагать налогами все что дороже 22 евро… Но как насчет того, чтобы вернуть эту "персональную экономическую свободу" хотя бы на уровень среднеевропейских норм? Спросите. Что думает об этом ваш будущий депутат. За какой вариант он будет голосовать в раде следующего созыва?

#10 когда мы покончим с 27-летней эпохой лицемерия в налоговой сфере и проведем амнистию?

Это не касается олигархов (у них давно вопрос "легализации капиталов" решен). Это касается каждого из нас. Готов поспорить, что 9 из 10-ти человек читающих эти строки не готов предъявить налоговой корешки об уплате налогов за квартиру, в которой он живет. Государство, в начале 90-х установив один из самых высоких в мире налоговых ставок делает вид что оно собирает деньги в бюджет по этим ставкам, а мы делаем вид что мы по ним платим налоги в полной мере, продолжая получать зарплаты "в конвертах", "обналиться через СПД" и прочее и прочее…

С этой "эпохой взаимного лицемерия" когда-нибудь, если мы хотим построить по-настоящему сильное развитое, комфортное для нашей жизни и жизни наших детей государство – когда-нибудь должно быть покончено.

Так почему же не сейчас? Почему бы не в этом году?!

Для этого нужно (всего лишь!) провести "налоговую амнистию" предыдущих доходов и найти "общественный компромисс" в отношении ставок, который СОГЛАСНЫ ДОБРОВОЛЬНО платить граждане и предприниматели нашей страны и в которых минимально нуждается государство, которое (как мы уже обсудили выше), чем быстрее, тем лучше должно превратиться в small government! А это, -- как вы видите сами, -- возвращение к первому пункту: Каким должен быть ФИСКАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ВВП в нашей стране?

Спросите у своего депутата, у представителя или лидера политической партии, за которую вы собираетесь голосовать: каков его вариант ответа на этот вопрос? А затем спросите себя: готовы ли вы отдавать тем, кто сегодня является нашим правительством эту часть своего месячного/годового дохода, которую он вам назовет?

И вы легко сами без подсказок любых политиков и политологов получите ответ на вопрос: ваш ли это кандидат/партия на самом деле!

Потому что красивые мезансцены в рекламных роликах -- это одно. А сколько они намерены "драть" с вас денег когда придут к власти – это и есть настоящая правда о них.

"Потому что у государства нет и никогда не было никаких собственных "государственных денег", а есть только "деньги налогоплательщиков". (с) Маргарет Тетчер.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!