"Ми звільняємо всіх!" Зеленський заявив про масштабний перезапуск влади

Президент України Володимир Зеленський на форумі YES в Києві 13 вересня розповів про масштабні реформи в країні.
Він почав із перезавантаження Генеральної прокуратури (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
"Я впевнений, що є чесні прокурори, прокурори в областях, але ми звільняємо всіх, міняємо на інших людей", — зазначив глава держави.
Зеленський на форумі YES
Також він підкреслив, що йде перезапуск Служби безпеки України, буде судова реформа.
"Ми також запустили Антикорупційний суд... Люди повинні вже побачити результат", — додав Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку свого виступу Зеленський влаштував інтерактив і запитав у залу, що для них означає щастя.
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