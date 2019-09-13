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13 вересня • оновлено в 12:24
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/ Політика

"Ми звільняємо всіх!" Зеленський заявив про масштабний перезапуск влади

10.9т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський на форумі YES в Києві 13 вересня розповів про масштабні реформи в країні.

Він почав із перезавантаження Генеральної прокуратури (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Я впевнений, що є чесні прокурори, прокурори в областях, але ми звільняємо всіх, міняємо на інших людей", — зазначив глава держави.

Зеленський на форумі YES

Зеленський на форумі YES

Також він підкреслив, що йде перезапуск Служби безпеки України, буде судова реформа.

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"Ми також запустили Антикорупційний суд... Люди повинні вже побачити результат", — додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку свого виступу Зеленський влаштував інтерактив і запитав у залу, що для них означає щастя.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну ментов всех поменялся - и толку? Разрушат остатки управленческой структуры. Наказывать жёстко надо за коррупцию - это лучший предохранитель от коррупции и не в смысле головы рубить или расстреливать, а конфисковать все до нитки с перемещением куда-нибудь в сельский дом или общежитие.
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Dell Alex
Dell Alex
После турне по стране Зеля продолжает свою концертную программу "Всех уволю!" Вот только интересно: а кем заменять решил - марсианами?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Dell Alex, Не марсианами, а слугами народа.
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