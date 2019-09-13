"Ми звільняємо всіх!" Зеленський заявив про масштабний перезапуск влади

Президент України Володимир Зеленський на форумі YES в Києві 13 вересня розповів про масштабні реформи в країні.

Він почав із перезавантаження Генеральної прокуратури (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Я впевнений, що є чесні прокурори, прокурори в областях, але ми звільняємо всіх, міняємо на інших людей", — зазначив глава держави.

Зеленський на форумі YES

Також він підкреслив, що йде перезапуск Служби безпеки України, буде судова реформа.

"Ми також запустили Антикорупційний суд... Люди повинні вже побачити результат", — додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку свого виступу Зеленський влаштував інтерактив і запитав у залу, що для них означає щастя.

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