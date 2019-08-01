"Ми зруйнували план Путіна знищити Україну": Порошенко розкрив таємницю Мінських домовленостей

Україна знищила план президента Росії Володимира Путіна зруйнувати її як державу та покарати українців за Революцію гідності.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у інтерв’ю "Українській правді", відповідаючи на запитання про бої за Іловайськ та Мінські домовленості.

"Наголошую, що ми зруйнували план Путіна, як би банально це не звучало, знищити Україну, покарати нас за Революцію гідності. Ми маємо зараз іншу державу", – сказав він.

Петро Порошенко Українська правда

Порошенко пригадав, що 5 вересня буде п’ята річниця підписання Мінського протоколу. Втім, додав він, насправді все вирішувалося не в Мінську, а в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО.

"Ніхто не вірив тут у нас, коли я їхав на саміт НАТО, що нам вдасться підписати і зупинити російський наступ", – розповів п’ятий президент України.

За його словами, Мінські домовленості почали діяти саме з вісімнадцятої години, тому що десантники 95-ї і 79-ї під керівництвом Віктора Муженка і Михайла Забродського мали повернутися з рейду.

"Якби не було цього рейду, то, можливо, і Мінська би не було. Бо вони не розуміли, які у нас сили в тилу, і постійно отримували інформацію про те, що підрозділи російської армії ведуть бої з українськими десантниками, які з'явились невідомо звідки. Станом на 18 годину вони вийшли за лінію зіткнення і вступив у дію Мінськ", – пояснив Порошенко.

Він зазначив, що потрібно розуміти, що у Іловайську чи Дебальцевому були тільки російські солдати.

"Бо я точно нікому не побажаю провести таку ніч, коли наші почали виходити з Дебальцеве, а на Facebook (Війскового. – Ред.) Семена Семенченка було оприлюднено детальний маршрут. Жах! Бо вскрили "цілком таємний" наказ про вихід, передали Семенченку і той виставив…" – додав п’ятий президент.

Він розповів, що тоді довелось без засобів зв’язку змінювати маршрути для того, щоб врятувати людей.

"Якщо згадати, з чого ми почали, через що пройшли, і, якщо хтось буде мати сміливість сказати, що це є поразка, я точно з цим не погоджуся", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко вважає, що головною причиною його низьких рейтингів стало те, що він сконцентрував увагу на болючих, але необхідних реформах, а не на штучній підтримці електоральних симпатій.

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