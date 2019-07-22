"Величезна влада — величезна відповідальність": як "Слуга народу" перемогла на виборах

Третій тур президентських виборів закінчено. Саме з таким формулюванням лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков привітав своїх однопартійців із результатами перших національних екзит-полів.

Дійсно, 21 липня партія президента Володимира Зеленського взяла практично все, що могла. Її найближчий конкурент "Опозиційна платформа – За життя" набрала практично на 30% менше.

З огляду на тенденції і загальні результати, "Слуга народу" може самостійно створити коаліцію, або заради додаткової страховки об'єднатися із "Голосом". Що вже підтвердили Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук.

Як минула ніч виборів у двох передвиборчих штабах і чи готові партії брати кермо влади на найближчі 5 років – у репортажі OBOZREVATEL.

"Зробимо їх разом знову"

У партії "Слуга народу" вирішили не відходити від звичних традицій. Свій штаб вони організували в елітному комплексі КВЦ "Парковий", який відомий своїм вертолітним майданчиком колишнього президента Віктора Януковича.

Увесь комплекс був умовно поділений на дві зони – відкриту для преси і різних експертів, а також закриту – для кандидатів і членів партійної команди. На відміну від президентських виборів, члени "Слуги народу" не особливо часто виходили до журналістів.

Штаб "Слуги народу"

Основну ношу спілкування з численною пресою з усього світу взяли на себе дві особи – лідер партії Дмитро Разумков і глава штабу Олександр Корнієнко. До слова, відповідаючи на питання OBOZREVATEL, Разумков не став заперечувати, що готовий у разі необхідності стати спікером Верховної Ради.

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"Я думаю, що все можливо, але сьогодні, в день голосування, поки про це рано говорити", – сказав політик. Дійсно, можливе висунення Разумкова на главу парламенту – не порожні розмови, враховуючи приголомшливий результат партії.

Дмитро Разумков (крайній зліва)

Олександр Корнієнко

До того ж прем'єрське крісло вже заготоване для технократа-економіста. Про це, зокрема, заявив і Володимир Зеленський. "Це може не сподобатися багатьом людям, які йдуть у парламент, але у мене є незмінна позиція, що ця людина повинна бути абсолютно професійним економістом", – зазначив він.

З різних джерел нині відомо, що претендують на прем'єрське крісло декілька осіб: нинішній глава Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Але повернімося до передвиборчого штабу. У відкритій частині для преси організатори, як минулого разу, влаштували фуршет із закусками й алкоголем, настільний футбол і стіл для гри у пінг-понг. Цікавою фішкою команди Зе! став імпровізований ринг із боксерськими рукавичками, недалеко від головної сцени для брифінгів.

Ринг у штабі партії

Протягом усього дня майбутні народні депутати, а також запрошені експерти, коротко розповідали про своє бачення розвитку освіти, антикорупційних органів, парламентської роботи. Проходили брифінги і відкриті панелі.

Наприклад, у коментарі OBOZREVATEL глава партії Дмитро Разумков пообіцяв, що в новій Верховній Раді законопроекти будуть ставитися на голосування тільки раз, як це дозволено регламентом.

"А те, що зараз відбувається у Раді, іноді нагадує цирк, іноді дитячий садок, коли спікер 28 разів намагається умовити народних депутатів зайняти свої місця і 17 разів голосувати за виборчий кодекс. Це ж неповага до себе, людей, закону і Верховної Ради. Але я сподіваюся, що це вже скоро закінчиться. Ми будемо голосувати так, як передбачено регламентом", - заявив глава "Слуги народу".

А кандидат у народні депутати Давид Арахамія взагалі заявив, що всіх майбутніх парламентаріїв відправлять у спеціальну школу. Навчання триватиме сім днів (у середині серпня). "Там будуть повністю вчити устрій країни, роботу із законопроектами тощо", – пояснив він OBOZREVATEL.

На офіційну церемонію публікації перших екзит-полів о 20:00 приїхав і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що почне "посадки" корупціонерів після налагодження роботи новообраної Верховної Ради і призначення нового генерального прокурора.

Володимир Зеленський

Також президент запропонував почати переговори щодо створення коаліції з партією "Голос", яка за попередніми даними заводить у парламент приблизно 20 народних депутатів.

"Голос" у Раді

У партії Святослава Вакарчука день виборів провели в концерт-холі Stereo Plaza. Організацією подібного заходу команда політсили займалася вперше. Посередині холу була встановлена велика сцена з партійною символікою, із боків – зони для фуршету, а навпроти – стільці для преси і своїх партійців.

Загалом усе було просто, затишно і мінімалістично. Без надмірностей, але зі смаком. Протягом усього дня у відкритій частині штабу було порожньо. У партійному керівництві трохи хвилювалися через публікацію перших неофіційних даних екзит-полів. За їхньою інформацією, підтримка "Голосу" була від 3 до 5%. Іншими словами – на межі.

Штаб партії "Голос"

Штаб партії "Голос"

Штаб партії "Голос"

Таку ситуацію в штабі партії OBOZREVATEL пояснили як пізньою явкою базового виборця на заході країни, так і інформаційними вкиданнями.

"По-перше, наш виборець на західній Україні прийде на дільниці лише зараз. По-друге, наші внутрішні заміри показували 6-8%. По-третє, ми все робили правильно, без будь-яких нісенітниць", – заявив співрозмовник, наближений до лідера партії Святослава Вакарчука.

Цікавий перфоманс за участю відомого співака, а нині без двох хвилин народного депутата, трапився уже в другій половині дня. Так, Вакарчук разом із мажоритарним кандидатом Тарасом Козаком, а також пулом преси, пройшовся декількома виборчим комісіями.

Спілкування із Вакарчуком було досить відкритим і простим, без піджаків і штампів. Буквально через 5 хвилин після виходу зі штабу кандидат разом із журналістами потрапив під дощ. У результаті імпровізоване інтерв'ю з пресою вийшло під деревом уздовж проспекту Лобановського.

"Я готовий до будь-якої посади, до якої мене приведе політична дорога. Не боюся відповідальності, але про будь-які посади говорити передчасно, поки не закінчилися вибори. Є така пісня "Чисто гіпотетично уявіть собі ситуацію". Так ось, не люблю щось робити або вирішувати гіпотетично. Я фізик. А фізики знають, що гіпотеза може виявитися помилковою. Тому давайте дочекаємося конкретики", – розповів у коментарі OBOZREVATEL Вакарчук.

Святослав Вакарчук на виборчій дільниці

Після невеликого 45-хвилинного турне всі знову повернулися у штаб. Перші результати виборів у команді співака зустріли з полегшенням. Там уже прямо заявили про готовність формувати коаліцію зі "Слугою народу", але на певних умовах.

"Коаліційна угода повинна формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії", – заявив зі сцени Святослав Вакарчук.

Так, за його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:

Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;

виразний принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання;

економіка без олігархів;

депутатів спускаємо з неба на землю.

Підсумки виборів: що важливо знати

Коаліція між "Слугою" і "Голосом" – один із об'єктивних і реальних варіантів за підсумками виборів. Правда, багато що залежить і від кількості мандатів, набраних пропрезидентською силою. Якщо там буде більше 225 (а судячи з результатів голосування, "СН" може отримати 250 мандатів), то об'єднання вийде більш формальним.

Воно несе значні ризики стати повністю нежиттєздатним через декілька місяців роботи.

Крім того, одноосібного консенсусу під нового главу уряду поки немає, але консультації в самому розпалі. Важливо розуміти, що "Слуга народу" не така вже й монолітна політична сила. Там є одразу декілька груп впливу і багато "випадкових людей".

Як показує історія, величезна влада несе велику відповідальність. Не тільки за самих себе, а й за 40-мільйонну країну. З війною, економічними і соціальними проблемами.

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